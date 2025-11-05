Назаренко отметил, что все имеющиеся ресурсы россиянам очень сложно перевести в какие-то продвижения, ведь даже каждые 100 м врагу даются чрезвычайно большой ценой.

Ситуация на Покровском направлении такова, что россиянам удается продвигаться, поскольку они привлекли большие ресурсы, хотя за это продвижение они платят большую цену.

Об этом в эфире Громадського радио рассказал майор Владимир Назаренко, заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4 бригады "Рубеж" Нацгвардии. Он отметил, что ситуация на всем Покровском направлении очень тяжелая и мало чем меняется в течение последних последних месяцев.

Ресурсы россиян на Покровском направлении

Назаренко рассказал, что на этом направлении россияне используют те ресурсы, которые у них есть, а они превосходят украинские во всем.

"Начиная с преимущества в наличии пушечного мяса, одноразовых дешевых наскоро собранных солдат, ресурсов, количества боеприпасов, дронов, пушек, бронированной техники, враг пытается перевести их в качество", - рассказал он.

В то же время, Назаренко отметил, что все эти ресурсы россиянам очень сложно перевести в какие-то продвижения, ведь даже каждые 100 м врагу даются чрезвычайно большой ценой.

Как образовалась килзона

"Говорить, что это стремительное продвижение нельзя. Наоборот, во многих местах... по Добропольскому направлению... большие части оккупантов были взяты в плен или уничтожены, особенно что касается одноразовых диверсионных групп, которыми враг пробовал продвигаться в течение лета, начала осени, и даже сейчас россияне продолжают использовать тактику продвижения мелкими группами, и часто эти группы оказываются на довольно большом расстоянии от линии фронта".

В связи с этим военный отметил, что уже нет такого понимания, как линия фронта, есть килзона, которую постоянно мониторят разного рода дроны и все цели поражаются FPV-дронами, сбросами.

"Эта килзона с каждым днем все больше расширяется, и, соответственно, все эти передвижения мелких или крупных групп оккупантов, техники, вооружения отрабатывается в большинстве случаев, и поэтому мы видим ту статистику потерь оккупантов, которая есть", - рассказал военный.

Потери россиян на Донбассе

Назаренко отметил, что россияне готовы нести эти потери, поскольку ежедневно у них где-то берутся до 40 тыс. новых наемников, которых на полигоне учить максимум 3 недели, - констатировал

"Самый дешевый для оккупанта ресурс, это одноразовые солдаты", - констатировал заместитель комбата.

Война в Украине: Покровское направление

Переброска спецназовцев и бойцов Главного управления разведки в Покровск говорит не только о сложной ситуации в городе, но и о внимании к нему со стороны властей страны, высказал мнение военный обозреватель Денис Попович.

Он пояснил, что Покровск мог бы быть потерян, если бы предыдущие тенденции сохранялись, но в конце прошлой недели началась операция ГУР и это изменило ход событий.

