Екатерина подчеркнула, что ее возмущают комментарии некоторых пользователей.

Жена украинского певца Виктора Павлика - блогер Екатерина Репяхова - эмоционально ответила на хейт в сети. Женщина не смогла промолчать относительно темы смерти сына артиста.

Не секрет, что Павел Павлик умер от онкологии в 2020 году. Однако иногда, по словам Екатерины, она получает комментарии, якобы Виктор "бросил больного сына" или "выбросил родного ребенка".

"Наверное, это единственный хейт, за который я готова придушить. "Выбросил родных детей" или "бросил больного сына"... С первой и до последней минуты Виктор был рядом. Мыл, носил на себе! За остальные вопросы я молчу!" - написала жена Павлика в своем Instagram.

Блогерша добавила, что никто из пользователей, которые пишут подобные комментарии, не знает правду. Поэтому ее возмущают такие высказывания в адрес мужа, который всеми силами пытался помочь сыну.

"И хотя уже было понятно, что Паша не сможет воспользоваться той ванной, Франкович все равно настоял. Он просто не мог отказаться от веры, что это еще возможно. Он жил сыном. Разве я должна кому-то это доказывать?!" - подчеркнула Екатерина.

