В некоторых отраслях критическая нехватка кадров достигает 50% от количества вакансий.

Общий дефицит кадров в Украине сейчас составляет около 30%. Суммарно же государству не хватает 8,6-8,7 миллиона работников, поэтому работодатели все активнее приглашают иностранцев.

Об этом УНИАН сообщил глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник.

"По предварительной информации, в текущем году только за первое полугодие было выдано 4 тысячи разрешений на работу для иностранцев. Однако говорить о каком-то массовом въезде трудовых мигрантов в Украину - это преждевременно", - уточняет Воскобойник.

По словам специалиста, эта цифра незначительна - даже если в этом году в Украине получат разрешение на работу 10 тысяч трудовых мигрантов, это заместит лишь сотые доли процента от общей потребности рабочих рук.

"Есть критическая нехватка кадров. 40% вакансий не закрыты в системе образования, здравоохранения, строительной отрасли. Все больше бизнесов заявляют, что они не могут закрыть новые вакансии. Общий дефицит кадров - на уровне 30% по стране", - приводит данные Воскобойник.

Поэтому иностранные работники понемногу заполняют вакуум. Подавляющее большинство из них трудоустраиваются легально, уверен эксперт. Вряд ли кто-то будет завозить людей для работы во время войны неофициально, говорит он.

"Это люди из более бедных стран, которые хотят заработать денег и имеют возможность сюда приехать. И, мне кажется, многие люди не воспринимают угрозы", - предполагает Воскобойник.

В частности, речь о представителях Бангладеш, Непала, Колумбии.

В свою очередь, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран добавляет, что по состоянию на начало года в Украине легально проживало 306 тысяч иностранцев, а динамика по новым разрешениям на трудоустройство иностранцев не дает четкой картины.

"Когда специалист официально "по-белому" приглашается на работу в Украине, то подается обоснование, списки таких работников в Миграционную службу. После этого дается разрешение этой службы на трудоустройство, где они потом стоят на учете. Поэтому то количество, которое предоставляет Миграционная служба, близко к реальному. Однако эти люди могут стоять на учете и год, и два - официальной информации именно по тем, кто заехал в 2025 году, еще нет", - объясняет схему Непран.

Из-за оттока украинцев за границу, который значительно усилился с началом полномасштабного вторжения, государство может быть вынуждено закрывать вакансии за счет мигрантов из других стран. Только за первые годы полномасштабной агрессии нехватка рабочей силы выросла на 4,5 миллиона работников.

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что в Украине уже существует запрос на гастарбайтеров, однако пока война не завершилась, масштабной трудовой миграции ожидать не стоит.

