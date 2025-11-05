Эта лента стала культовой в жанре приключенческого фэнтези.

Известные актеры Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс появятся снова на больших экранах в новой ленте легендарной "Мумии".

Как пишет издание Variety, создатели фильма собираются снять четвертую часть десятилетней экшн-франшизы. Режиссерами станут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которые известны по возрождению франшизы "Крик" для Paramount в 2022 году. Когда состоится выход новой "Мумии" пока неизвестно, однако главные герои не против снова окунуться в захватывающие приключения.

Что известно о фильме "Мумия"

Впервые лента вышла в 1999 году. Это приключенческий боевик, в котором группа кладоискателей случайно пробуждает древнего египетского жреца-мумию. Он возвращается к жизни, чтобы воскресить свою возлюбленную и отомстить тем, кто нарушил его покой. Герои должны остановить его, прежде чем он приобретет полную силу.

Позже в 2001 и 2008 годах вышли сиквелы "Мумия возвращается" и "Мумия: Гробница Императора Дракона". Известно, что в 2017 году студия Universal пыталась воскресить "Мумию" с Томом Крузом, но фильм коммерчески провалился.

