Романенко отметил, что в настоящее время россияне присутствуют во всех районах города, там идут бои. Также он рассказал существует ли угроза окружения украинских подразделений.

Ситуация в Покровске критическая, но на сегодня окружения подразделений Сил обороны Украины нет.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годов) Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины". По его словам, россияне запустили информационную кампанию о якобы окружении Покровска и Мирнограда.

Есть ли риск окружения украинских военных в Покровске

"Есть ли окружение? Нет пока окружения физического. Но какая ситуация будет в дальнейшем зависит от того насколько государство способно помочь нашим Силам обороны в этот критический период по обеспечению вооружением, техникой и боеприпасами", - отметил Романенко.

Текущая ситуация в Покровске

Он добавил, что на сегодня бои идут по всему Покровску и город теперь превратился в "большую серую зону".

"Россияне есть практически во всех районах, они дошли до железной дороги", - сообщил эксперт.

По его словам, сейчас там проводится контрдиверсионная операция Сил обороны Украины.

"Россияне с севера и юга идут на встречу, чтобы замкнуть и перерезать логистические пути и таким образом выполнить то, о чем уже давно говорит их пропаганда", - сказал Романенко по поводу возможного окружения Сил обороны.

Романенко отметил, что есть "огневой охват" Покровска. По его словам, город простреливается даже минометами, но это не свидетельствует о полном его окружении.

Романенко сказал, что сейчас "идут бои за логистику", в частности, отряд Главного управления разведки (ГУР) действовал на северо-западном направлении, пробил коридор и улучшил ситуацию с логистикой украинских подразделений.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, в разговоре с Bild высокопоставленный офицер ВСУ рассказал, что российский диктатор Путин сейчас бросает все силы на Покровск и там ситуация крайне тяжелая. Он отметил, что Силы обороны потеряли 80 процентов города и идет борьба за 20 процентов, но и там проигрываем. При этом сказал, что в Мирнограде и южнее украинские военные находятся в еще худшем положении, они фактически окружены.

