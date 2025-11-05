Профессионалы советуют дважды подумать, прежде чем покупать машину этой марки.

Каждый водитель хочет, чтобы его авто было надежным и редко ломалось. Но именно механики - те, кто ежедневно чинит машины, - лучше всех знают, какие бренды доставляют больше всего проблем. И теперь, как пишет bestlifeonline, многие из них в соцсетях открыто заявляют: Nissan - "мусор", несмотря на широкую популярность марки.

Почему механикам не нравится Nissan

Механики техасской мастерской Genuine Automotive в одном из видео назвали Nissan "ужасными машинами". Один из сотрудников отметил, что у машин этой марки "отвратительные коробки передач". Другие механики жалуются на трансмиссии

Похожее мнение высказали специалисты из Accurate Automotive (штат Колорадо). На вопрос о самых частых поломках Nissan все четверо ответили одинаково - вечно ломающиеся вариаторы CVT.

Видео дня

По словам механиков, Nissan также доставляют хлопоты не только владельцам, но и самим мастерам. В Royalty Auto Service рассказали, что ремонт этих машин обходится дороже, чем у большинства других марок.

Механик на примере Nissan Maxima 2019 года объяснил, что даже простая замена генератора превращается в сложную операцию.

"Чтобы добраться до генератора, нужно снять вентиляторы, аккумулятор, блок управления двигателем, натяжитель ремня и даже слить фреон. Инженеры стараются, но Nissan и Infiniti - настоящая головная боль. Их очень неудобно чинить", - признался специалист.

В итоге работа занимает более 4 часов, что делает ремонт дорогостоящим.

Действительно ли Nissan так плох?

Не все согласны с мнением механиков. В комментариях под видео многие водители утверждали, что их Nissan служат годами без проблем.

Некоторые пользователи считают, что старые модели были надежнее, а нынешние страдают от экономии на деталях.

Хотя Nissan остаются популярными, всё больше механиков предупреждают: вариаторы ломаются, ремонт дорогой, а конструкция неудобная. Тем не менее, среди владельцев марки немало довольных — особенно тех, кто ездит на старых моделях.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что произойдет с машиной, если не ездить на ней годами.

Вас также могут заинтересовать новости: