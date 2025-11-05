Бойцы отмечают, что российская армия в Покровске имеет двойное преимущество: как по численности, так и по превосходству в воздухе.

Россия пытается захватить Покровск, используя новую тактику. Украинские бойцы рассказали изданию DW о том, что происходит в городе, и какими могут быть последствия от падения Покровска.

Основной проблемой является инфильтрация

По словам пилота дрона, россияне постепенно проникают в город, и отследить их всех невозможно. Они проникают в город поодиночке или парами, притворяясь гражданскими лицами и оставаясь незамеченными в течение нескольких месяцев.

"По моим наблюдениям, основной проблемой является инфильтрация. Очень трудно определить, кто враг, а кто гражданское лицо", — сказал разведчик, который находится в городе

Видео дня

Он рассказал DW, что российские войска наступают на Покровск с большим количеством дронов и планирующих бомб. С помощью дронов они устраивают засады, мешают логистике украинских войск и уничтожают любые укрытия своими бомбами.

Превосходство России в воздухе

Как пишет DW, украинские военные считают, что российская армия в Покровске имеет двойное преимущество: как по численности, так и по превосходству в воздухе, поскольку Украина не в состоянии противостоять множеству российских дронов.

"Из-за беспилотников мы не можем переместить наши средства ПВО ближе к линии фронта. В противном случае это дорогостоящее оборудование будет уничтожено. А у нас самих нет достаточного количества самолетов, чтобы сбивать российские бомбардировщики Сухой", — сказал один из собеседников DW.

При этом самая большая проблема, с которой сталкиваются украинские войска, заключается в том, что россияне уничтожают логистику украинских войск. Это затрудняет доставку боеприпасов и технического оборудования. То же самое касается ротации войск и эвакуации раненых.

Слишком долго добираться до позиций

"Логистика все еще функционирует, но это очень рискованно. Большинство подразделений продвигаются пешком. Некоторым приходится преодолевать десятки километров, чтобы добраться до своих позиций. Гуманитарная помощь доставляется с помощью дронов", — сказал разведчик в Покровске.

Наземные роботы могли доставлять основные припасы, но они также были мишенью для российских дронов.

"Доступ к позициям очень затруднен. Остался только один или два наземных маршрута, и один из них подвергается постоянному обстрелу", — сказал пилот дрона, дислоцированный на окраине города Мирноград.

Кроме того, украинские пилоты дронов теперь должны были удерживать свои позиции в течение 30-40 дней. Многие отказывались занимать позиции на окраинах Мирнограда, поскольку там они могли оказаться в окружении русских, пишет DW.

Потеря Покровска будет очень болезненной

Как рассказал соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула, в случае захвата Покровск стал бы основной базой для российских войск. Они продвинулись бы на территорию с высотными зданиями и густо застроенными районами, где можно было бы разместить тысячи солдат. Одновременно с этим позиции украинских пилотов беспилотников, а также позиции украинских подразделений радиоэлектронной борьбы и разведки пришлось бы перенести в лесные районы.

"Потеря Покровска будет очень болезненной, поэтому я очень надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал украинский офицер. "Укрепления готовы. Такая крепость, как Покровск, с высотными зданиями, возвышенностями и большим количеством бетона, не имеет себе равных. Этот город, в принципе, можно легко защитить".

Украинский военный эксперт, который пожелал остаться анонимным, убежден, что российское руководство приказало армии захватить Донецкую область. Он добавил, что Кремль хочет вести переговоры с Украиной и ее западными союзниками с позиции силы:

"Покровск считается частью этой операции, цель которой — поставить под полный контроль России шоссе, соединяющее города Бахмут, Часовой Яр, Константиновку и Покровск. Затем россияне могли бы продвинуться дальше в сторону Павлограда в Днепропетровской области… Вот почему вокруг Покровска идут такие ожесточенные бои".

В интервью DW военный эксперт Маркус Райснер отметил, что ситуация вокруг Покровска неуклонно ухудшается уже несколько недель.

"Несмотря на успех Украины в отражении попытки прорыва к северу от Покровска, мы находимся в ситуации, когда давление со стороны России усилилось настолько, что она может вторгнуться, в частности, в южные районы города", — сказал Райснер. "В принципе, мы увидим то же развитие событий, которое мы неоднократно наблюдали в последние месяцы и годы в борьбе за важные города, о которых мы уже забыли".

Ситуация в Покровске - что там происходит

Как рассказал старший сержант взвода БпАК бригадной разведроты 42 ОМБР Рон, россияне нацелены взять Покровск в "клешни" и сконцентрировали на его направлении 170 тысяч военных.

В то же время возле Покровска украинским военным удалось частично отбросить врага и создать логистический коридор. По словам представителя 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ Сергея Окишева, основная цель Сил обороны – еще больше подвинуть россиян именно на северо-восточных окраинах.

Вас также могут заинтересовать новости: