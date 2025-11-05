Чтобы достичь успехов в Покровске, россияне потратили 21 месяц, отметили аналитики.

Последние продвижения россиян в Покровске стали кульминацией 21-месячной кампании по захвату города, в ходе которой оккупантам удалось продвинуться на 39 километров от Авдеевки. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские успехи на этом участке стали возможными в значительной степени благодаря их атакам на украинские беспилотники (БпЛА). В украинском подразделении БпЛА, работающем на Покровском направлении, рассказали, что российские войска ежедневно присылают в Покровск почти 100 огневых групп, которые перегружают украинские позиции настолько, что украинские операторы не имеют возможности запускать дроны.

Также украинские военные источники сообщили, что российские группы инфильтрации намеренно целятся в украинские экипажи БпЛА, чтобы вступить с ними в ближний бой и помешать их операциям.

Аналитики приводят словами украинского военного обозревателя Константина Машовца, который сказал, что российские войска создали такую среду в Покровске, в которой украинским Силам обороны стало невозможно использовать дроны. В результате организация и эффективность украинских оборонительных операций значительно ухудшилась.

В отчете говорится, что россиянам понадобился 21 месяц боев, чтобы продвинуться на 39 километров от Авдеевки до Покровска. Они напомнили, что РФ начала наступление на Покровск еще в феврале 2024-го после захвата Авдеевки и пыталась наступать прямыми фронтальными атаками. Однако эти усилия потерпели неудачу, и с осени 2024 года россияне перешли к кампании по обходу города.

Почему РФ имеет успех в Покровске

По словам ISW, благодаря успешным операциям украинских беспилотников, продвижение России на Покровском направлении с конца 2024-го до лета 2025-го были заторможены. Но с июля российские войска начали достигать частичных успехов. Они фактически лишили возможности украинские войска возможности использовать Покровск как логистический центр.

России помогло то, что она начала применять ряд технических инноваций, в частности FPV-дроны с увеличенной дальностью, термобарические боеприпасы, дроны-"ждуны" вдоль логистических путей. Кроме того, она развернула на Покровском направлении элитных операторов дронов Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон", напомнили аналитики.

Возможен ли сценарий Покровска в других городах

Впрочем, по их мнению, эти меры могут оказаться неэффективными для россиян в других местах. Мол, городская среда в Покровске обеспечила российской армии прикрытие и маскировку для групп инфильтрации и экипажей беспилотников. Но этого может не быть в других районах линии фронта.

Также аналитики вспомнили ситуацию в Купянске, где, по их данным, российские войска также пытались проникнуть сквозь слабые места в украинской обороне, но там им не удалось дестабилизировать Силы обороны в такой же степени, как в Покровске.

"Разница между российскими усилиями по захвату Купянска и Покровска, вероятно, частично связана с открытой местностью вокруг Купянска и неспособностью России выделить такое же количество человеческих сил и ресурсов для наступательных усилий на Купянском направлении, особенно учитывая, что российские усилия по свертыванию украинского "кармана" на Покровском направлении продолжаются", - пишут в ISW.

По данным аналитиков, геолокационные кадры от 3 и 4 ноября свидетельствуют, что российские войска продвинулись в северо-западном, северном и северо-восточном районах Покровска. Украинские войска тем временем продолжают оборонительные усилия на этом направлении.

Ситуация в Покровске

Как сообщал ранее УНИАН, по словам старшего сержанта взвода БпАК бригадной разведроты 42 отдельной механизированной бригады Рона, РФ стянула 170-тысячную армию на Покровское направление. Это очень много, и, как отметил военный, "большой проблемой" является то, что мы недооцениваем врага, который не считается с жизнями и психологическим состоянием своих бойцов. Ситуацию в самом городе он назвал "сверхтяжелой".

Также в DeepState сообщали, что идет постепенное поглощение Покровска. Аналитики рассказали, что оккупанты имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город. Одновременно, по их словам, продолжаются как попытки зачистки, так и ликвидация врага всеми имеющимися возможностями.

Также украинские бойцы рассказали о новой тактике россиян в Покровске. По словам пилота дрона, россияне проникают в город в одиночку или парами, притворяясь гражданскими лицами и оставаясь незамеченными в течение нескольких месяцев. "По моим наблюдениям, основной проблемой является инфильтрация. Очень трудно определить, кто враг, а кто гражданское лицо", - сказал разведчик, который находится в городе.

