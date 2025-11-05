Сейчас рассматривается несколько сценариев в районе Покровска, говорит Денис Попович.

Переброска бойцов Главного управления разведки (ГУР) и других спецподразделений в Покровск свидетельствует не только о сложной ситуации в этом районе, но и о прикованном внимании к городу политического руководства страны.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он пояснил, что Покровск мог бы быть утрачен, если бы предыдущие тенденции сохранялись, но как акцентировал аналитик, в конце прошлой недели началась операция ГУР и не только.

"Туда были переброшены подразделения других войск, и штурмовых войск, и СБУ, для того, чтобы расчистить логистику Покровска", - сказал Попович.

Ситуация в Покровске

Он добавил, что на фоне этих событий прогнозировать дальнейшую судьбу Покровска очень сложно. Однако РФ продолжает насыщать это направление пехотой, заводя ее в город с южных и юго-западных окраин.

"Сейчас там продолжаются бои. Там где-то наши стоят, где-то россияне. Нельзя сказать, что россияне контролируют определенную часть Покровска. Потому что бывает такое, что заходит российская группа, рисуют красный цвет, потом эту российскую группу уничтожают. Надо перерисовывать. И так надо перерисовывать каждый раз, понимаете? Поэтому, сейчас говорить о конкретных выводах, что будет в Покровске и прогнозировать, очень трудно", - добавил Попович.

Отведут ли войска из Покровска

При этом он отметил, что севернее Покровска, в районе Добропольского выступа, продолжаются успешные действия Сил обороны Украины. По его словам, целью этих действий является разблокирование логистики для дальнейшей работы в Покровске. По его словам, это может иметь целью реализацию нескольких сценариев.

"Логистика может разблокироваться для того, чтобы дальше перебрасывать туда подкрепление украинских сил и держать город. Она может разблокироваться для того, чтобы организовывать отступление в будущем. Но мы сейчас видим заявление Александра Сырского, что держим Покровск, держим Мирноград. Эти заявления были сделаны в субботу. Они свидетельствуют о том, что решение по отводу войск не принимается. Может быть, что мы там хотим устроить Сталинград", - заявил Попович.

Ситуация в Покровске: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали, что "поглощение" россиянами Покровска продолжается. Они отметили, что фиксация и уничтожение оккупантов происходит по всему городу. Также они отмечают, что РФ уже обустраивает в городе позиции.

Между тем аналитик Bild Юлиан Репке сообщил вчера, что РФ взяла под контроль уже около 85% Покровска. По его данным, признаков украинского контрнаступления на севере города не наблюдается.

