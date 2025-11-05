Туристы в переполненных городах – легкая добыча для карманников.

Уже много лет за испанской Барселоной удерживается репутация "европейской столицы карманников". Да и в целом туристы довольно часто становятся жертвами мелкого воровства в этой популярной стране.

Однако свежее исследование британской компании по страхованию путешествий Quotezone установило, что самое большое количество карманных краж фиксируется совсем в другой стране Европы.

Италия – рай для карманников

Как пишет Express, собранные Quotezone данные показали, что чаще всего ловкие воры обворовывают туристов в Италии.

Видео дня

При этом знаменитый римский фонтан Треви считается наиболее опасным местом для карманных краж, поэтому путешественников призывают быть особенно осторожными, когда они находятся у этой прекрасной достопримечательности. Дело в том, что возле этого фонтана с утра до вечера собираются толпы туристов, а чтобы подойти к нему поближе приходится проталкиваться сквозь них – и карманники этим вовсю пользуются.

"Держите сумки застегнутыми и плотно закрытыми, не носите ценные вещи в легкодоступных карманах и вежливо отказывайтесь от приглашений от тех, кто предлагает игры или настаивает на участии в импровизированных мероприятиях", – призывают туристов эксперты по путешествиям.

Второе место в антирейтинге Quotezone заняла Франция, а самым опасным местом в плане риска карманных краж там называют Эйфелеву башню в Париже. Испания оказалась на третьем месте в списке.

Как проводилось исследование

В рамках исследования эксперты проанализировали количество упоминаний "карманных краж" или "воровства" на сайтах с отзывами путешественников о самых популярных европейских направлениях вроде Google и TripAdvisor в сравнении с количеством посетителей этих стран.

"Кража может произойти где угодно, а популярные туристические места – удобные места для преступников, чтобы опустошить кошельки отдыхающих, пока те осматривают достопримечательности. Многие отдыхающие не знают, что в некоторых из самых популярных у британцев мест наблюдается один из самых высоких показателей карманных краж в Европе", – расскзал основатель и генеральный директор Quotezone Грег Уилсон.

При этом он отметил интересную деталь: чаще всего о карманных кражах упоминают туристы в Италии, хотя во Францию ​​и Испанию приезжает гораздо больше гостей.

10 стран Европы с самым большим количеством карманных краж

Италия Франция Испания Германия Нидерланды Португалия Турция Греция Польша Ирландия

Как туристам защититься от карманников

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям назвали шесть самых популярных уловок карманников, охотящихся на туристов. Особенно путешественников призывают быть осторожными в толпе.

В свою очередь специалисты по безопасности дали туристам несколько полезных советов, как не стать жертвами карманников на отдыхе. Среди них – карманы на молнии, исследование местности и скромность.

При этом бывалая туристка Аннита Кэти поделилась своим неожиданным лайфхаком, который помогает ей защищать ценности от воришек. Речь идет о так называемом кошельке-обманке.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.