"Шахедами" с засадами уже могут управлять дистанционно, но печальной реальности можно противодействовать, считает "Флеш".

Россия массово внедряет и развивает дистанционное управление дальнобойными дронами через mesh-сети, уже в октябре оккупанты таким образом начали охотиться на украинские поезда. Специалист по системам связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов в комментарии для Defense Express объяснил, что враг формирует динамическую сеть взаимной ретрансляции, которая делает управление и связь с беспилотниками устойчивыми даже при действиях РЭБ.

Флеш пояснил, что для реализации этой идеи в РФ обратились к китайским производителям: под заказ начали поставлять специальные mesh-модемы, которые формально маркируются как Wi-Fi-оборудование, но на самом деле работают в диапазоне 1300-1500 МГц и по технологии отличаются от привычного Wi-Fi. Устройство стоит около 7 тыс. долларов и имеет выходную мощность до 10-20 Вт на канале, что позволяет обеспечить связь на 100 и более километров.

Такие модемы обеспечивают цифровое, шифрованное и относительно устойчивое к радиоэлектронным помехам соединение с использованием методов перекрестного распределения частот. Каждый модем одновременно работает как ретранслятор: в воздухе модемы на дронах образуют цепь-сеть, в которой пакеты данных автоматически идут обходными путями, если какое-то звено исчезает. За счет этого даже значительная часть аппаратов может быть сбита, а сеть продолжит функционировать - остатки подключенных дронов сохранят связь и будут передавать данные.

"Каждый такой модем не просто является точкой передачи информации, а одновременно и ретранслятором для других. Таким образом, в воздухе модемы на дронах образуют каналы связи между собой. И каждый модем пытается связаться с другим, а если один из них исчезает из сети, то информация не теряется, а идет в обход по другому каналу", - пояснил эксперт.

РФ отрабатывала эту технологию в течение года

Флеш отметил: если даже 80% дронов будет сбито, те, что останутся, смогут передавать информацию. По данным специалиста, РФ отрабатывала эту технологию в течение года на легких пенопластовых дронах "Гербера", которые выполняли разведку в украинском тылу и ретранслировали до территории РФ. Увидев эффективность, противник начал устанавливать mesh-модемы и на "Шахеты", давая им возможность работать в режиме онлайн-управления с территории агрессора.

По техническим параметрам сеть может обеспечивать пропускную способность до 50 МB/s (в зависимости от расстояния и действий РЭБ), в худшем случае - от 2 МB/s, чего уже хватает для передачи оптимизированного видео высокой четкости и управления в режиме FPV - с приемлемой задержкой для пульта. Хотя сами "Шахеды" не отличаются маневренностью, их возможностей достаточно для атак на проговариваемые движущиеся цели - например, поезда, где скорость и направление движения прогнозируемы. Оператор, управляя дроном онлайн, может "зайти с хвоста" и попасть в локомотив или цистерну.

"Конечно, о возможности донаведения на стационарную цель можно и не вспоминать. Например, такие "Шахеды" могут не просто атаковать электроподстанцию по GPS координатам, а ударить по наиболее уязвимому месту. И в конце концов россияне имеют достаточно большие планы по увеличению количества "Шахедов" с онлайн-управлением и разведчиков. Поэтому мы ставим приоритет в выявлении таких модемов по сигналу и подавлении таких модемов средствами РЭБ", - говорит Флеш.

Нужно учитывать: "Шахед" с mesh-сетью может включать модем только в определенной точке координат, в районе цели. Другими словами, эти модемы не обязательно должны все время работать, чтобы выдавать себя в эфире. Они могут включаться, например, непосредственно перед ударом.

Кроме воздушных узлов, враг может создавать наземные ретрансляторы: модемы компактны и позволяют организовать точки подключения, подключенные к интернету - например, на балконах или крышах частных домов. Такие наземные точки не требуют высокого поднятия антенны, чтобы общаться с БПЛА, находящимися в небе.

Можно ли противодействовать системе

Флеш отмечает, что при всей сложности системы, противодействовать ей можно средствами РЭБ. Однако эффективность контрмер зависит от объемов и качества внедрения mesh-технологий врагом: если РФ масштабно развернет их не только на "Шахедах", но и на других дальнобойных носителях, она получит устойчивый, быстрый и широкий канал двусторонней передачи данных.

"Со стороны Defense Express отметим, что любые методы борьбы зависят от объема, качества и масштабности их внедрения. И очень важно не упустить момент, когда в РФ начнут кратно расширять использование этой технологии, распространяя ее не только на "Шахеды", но и на другие дальнобойные средства поражения. Потому что эта технология позволяет создать устойчивый, быстрый и широкий канал двусторонней передачи информации", - говорится в публикации.

Системам Patriot стало труднее сбивать "Искандеры-М"

Напомним, начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что ракета "Искандер-М" может проводить незначительные колебания при заходе на цель, из-за чего усложняется работа системы Patriot. Он пояснил, что комплекс Patriot сбивает баллистические ракеты в автоматическом режиме, из-за чего ей труднее вычислить момент перехвата ракеты, маневрирующей в полете.

