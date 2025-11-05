Даже при том, что членство Украины в ЕС еще далеко, оно отвечает интересам США, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп имеет все рычаги, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС в обмен на экономические или политические уступки. Об этом пишет Atlantic Council.

Отмечается, что в пятницу, 7 ноября, в Вашингтоне Орбан будет пытаться укрепить свои отношения с Трампом. Издание напомнило, что еще недавно он был довольно уверен, ведь планировалось, что президент США встретится в Будапеште с российским диктатором Владимиром Путиным. Эту вероятную встречу он подавал как доказательство собственного дипломатического влияния.

Однако переговоры Трампа и Путина отменены, из-за чего Орбан остался без этого козыря. К тому же США ввели санкции в отношении нефтяных компаний РФ, и он заявил, что теперь Венгрии грозит экономический коллапс. На переговорах с Трампом венгерский премьер хочет просить ослабления этих санкций, чтобы продолжать пользоваться российской нефтью.

Именно это и дает Трампу рычаги влияния, считает издание. Теперь он должен надавить на Орбана, чтобы тот позволил Европе сделать необходимые шаги как главному партнеру Украины.

"Таким образом, в обмен на любое ослабление санкций или экономические договоренности, визит Орбана в Белый дом может стать идеальной возможностью положить конец блокированию Будапештом процесса вступления Украины в ЕС", - говорится в статье.

В статье говорится, что даже при том, что членство Украины в ЕС еще далеко, оно отвечает интересам США и личным интересам Трампа, ведь способствует его цели достижения длительного мира в Украине и открывает возможности для американских бизнес-сделок.

"Интеграция Украины в единый рынок ЕС существенно расширит ее экономический потенциал. Американские инвестиции через Фонд инвестирования США в Украину, вероятно, получат значительную выгоду, если Киев в будущем воспользуется преимуществами членства в ЕС", - отмечает автор.

Кроме того, пишет он, прогресс Украины на этом пути будет способствовать внутренним реформам, стабилизировать страну и четко покажет, что именно Европа берет на себя основное бремя поддержки Киева, чего требует Вашингтон.

Издание пишет, что если президент США убедит Орбана отказаться от блокирования вступления Украины в ЕС, это станет его дипломатическим прорывом, продемонстрирует влияние Трампа на других мировых лидеров и станет стратегической победой для Украины, Европы и США.

Предстоящая встреча Трампа и Орбана

Как сообщал ранее УНИАН, Орбан поедет к Трампу обсуждать американские санкции против российской нефти. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, тема американских санкций против РФ станет ключевой во время встречи".

Впоследствии Орбан объяснил, как будет оправдывать перед Трампом зависимость Венгрии от российской нефти. Он рассказал, что поскольку страна не имеет моря, то прямые морские перевозки невозможны, а следовательно, она зависит от сухопутных трубопроводов, по которым могут поступать энергоносители. Мол, если Венгрия не адаптируется к ситуации, которая возникла в результате введения американских санкций, у нее не будет энергии.

Однако Трамп еще до встречи с Орбаном отказался сделать для Венгрии исклю чение из американских санкций против российской нефти. "Он попросил об исключении (из санкций против "Лукойла" и "Роснефти", - УНИАН). Мы его не предоставили, но он просил", - отметил Трамп по просьбе журналистов прокомментировать этот вопрос. При этом он назвал Орбана своим другом.

