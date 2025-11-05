В декларации Запорощука не отражено никаких расходов на аренду недвижимости для проживания семьи или собственность на недвижимость за рубежом.

Семья депутата Черниговского областного совета Валентина Запорощука ведет роскошный образ жизни за рубежом, что противоречит его официальной декларации. Об этом сообщает аналитик "Движения территориальных общин" Андрей Дорошенко, передает "ДС".

"Анализ открытых источников и соцсетей семьи Валентина Запорощука демонстрирует параллельную жизнь Запорощуков во Франции, Ницце и Монако. В Инстаграм жена депутата откровенно демонстрирует, что она с 2022 года роскошно проживает во Франции, а именно в Ницце, регулярно бывает в Монако. В декларации Запорощука не отражено никаких расходов на аренду недвижимости для проживания семьи или собственность на недвижимость за рубежом. Кроме вопроса с жильем, из соцсетей становится известно, что дети депутата учатся в престижной французской частной школе Mougins School, расположенной в городке Мужен, Франция. Школа даже делала публичный пост об обучении детей украинской семьи, а жена чиновника сделала репост этой публикации, подтвердив эту информацию", - пишет Дорошенко.

По словам аналитика, Валентин Запорощук не задекларировал обучение своих детей в элитной французской школе Mougins School, стоимость услуг которой составляет 43 тысячи евро, плюс единоразовый взнос 11180 евро.

Видео дня

"Фотографии Юлии в социальных сетях демонстрируют по меньшей мере две незадекларированные сумки Chanel (модели Classic Flap или Boy Bag, актуальная розничная цена в Европе - от 8500 до 12 000 евро за единицу, или 382 500-540 000 гривен) и три брендовые ювелирные изделия (дополнительные от Van Cleef & Arpels, со стоимостью от 15 000 евро каждый, или более 675 000 гривен за единицу). Совокупная стоимость незадекларированных аксессуаров достигает более 2 миллионов гривен. А стоимость только одной сумки Юлии Запорощук могла бы обеспечить генератором один из детдомов Черниговщины, которая страдает от вражеских обстрелов", - говорится в публикация Андрея Дорошенко.

По словам Дорошенко, депутат Запорощук не указал в своей декларации автомобили, которыми жена пользуется во Франции.

"На многочисленных фотографиях и видео, опубликованных в соцсетях, жена депутата за рубежом демонстрирует поездки на автомобилях Bentley Continental GTC и Rolls-Royce, модели Dawn или Phantom. Это уже совсем другой уровень роскоши и статусности. На одной из фотографий в отражении кузова Rolls-Royce четко видно самого Валентина Запорощука, что подтверждает его личное присутствие за рубежом во время войны. Их полное отсутствие в декларации депутата является грубым нарушением антикоррупционного законодательства", - пишет эксперт.

"Валентин Запорощук скрывает не только расходы на поездки за границу и обустройство семьи во Франции, но и значительную часть своего бизнеса. По данным реестров, он является владельцем более 20 компаний группы PRAVIO и "Провиант". В декларации он указал корпоративные права только на 7 компаний", - отмечает Андрей Дорошенко.