Ядерное испытание, вероятно, позволит Северной Корее достичь технологического прогресса.

Северная Корея готова к проведению седьмого ядерного испытания, если лидер Ким Чен Ын даст зеленый свет. Об этом сообщило южнокорейское агентство оборонной разведки, цитирует Newsweek.

По оценкам экспертов, КНДР обладает около 50 ядерными боеголовками. Как пишет издание, ядерное испытание, скорее всего, позволит Северной Корее достичь технологического прогресса, однако вызовет беспокойство у соседей, среди которых давний союзник страны - Китай, а также может стать препятствием для усилий президента США Дональда Трампа по возобновлению переговоров с Кимом.

"Подозрение, что Северная Корея может готовить очередное подземное ядерное испытание, появилось через несколько дней после того, как Трамп объявил, что учитывая то, что он назвал ядерными испытаниями других стран, США возобновят ядерные испытания "на равноправной основе"", - напомнили в Newsweek.

Что известно о ядерных испытаниях КНДР

В издании отметили, что с 2006 года Северная Корея провела шесть подземных ядерных испытаний, последнее из которых состоялось в 2017 году.

Если Ким решит провести седьмое испытание на ядерном полигоне Пунгери, то оно может произойти очень быстро, сказали журналистам южнокорейские депутаты Пак Сун-вон и Ли Сон-квун.

По данным разведки Южной Кореи, КНДР также усиливает усилия по обеспечению ядерных материалов и создает различные типы производственных мощностей для ядерных боеголовок.

Newsweek уточнил, что в 21 веке ядерные испытания проводила только Северная Корея, а Россия и Китай испытывали системы доставки, но не боеголовки.

В то же время 24 октября Трамп сообщил журналистам, что он готов встретиться с лидером КНДР, подчеркивая их "прекрасные отношения". Однако пока непонятно, когда такая встреча состоится и будут ли обсуждаться уступки без шагов в направлении денуклеаризации.

На фоне этого южнокорейские разведчики заявили, что КНДР готовится к возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына. В частности стало известно, что КНДР уже собрала разведданные об американских чиновниках, которые за кулисами занимаются дипломатией в отношении Северной Кореи.

