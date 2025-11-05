В Украину активно приглашают рабочих из Непала, Колумбии и Бангладеша.

Учитывая потребности промышленности и общеэкономические реалии Украине нужна не столько неквалифицированная рабочая сила, сколько специалисты уровня технического колледжа.

Об этом УНИАН рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

"Традиционно речь о жителях Юго-Восточной Азии: Индия, Пакистан, Бангладеш. С моей точки зрения это ошибочная позиция, которая не решит проблему трудовых ресурсов", - считает специалист.

Непран говорит, что работники низкой квалификации составляют незначительный процент от общих потребностей. Свой тезис он подкрепляет данными от строителей.

Ранее в Строительном альянсе подсчитали, что потребность в строителях составляет 200-300 тысяч, которые должны заменить мобилизованных. Специалисты отрасли смотрят не в сторону Юго-Восточной Азии, а на постсоветское пространство и в сторону Балкан. Речь идет, в частности, о гражданах Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которые сейчас имеют проблемы с трудоустройством в России.

"Они смогут адаптироваться к нашим условиям и ассимилироваться", - считает Непран.

Впрочем, привлечь выходцев с постсоветского пространства будет не так легко, ведь для этого надо создать соответствующие условия - по крайней мере не хуже, чем у них на родине.

По словам главы "Офиса миграционной политики" Василия Воскобойника, мигранты из бывшего СССР не спешат в Украину, в то время как для выходцев из Колумбии, Непала и Бангладеша наша страна, наоборот, привлекательный вариант. Речь идет, в частности, о людях, которые работают в Польше, но у них заканчиваются рабочие визы и они соглашаются работать в Украине из-за сложных условий на родине.

В целом специалисты называют текущую ситуацию "прощупыванием иностранцами почвы", поэтому говорить о конкретных лидерах преждевременно. То же касается и отечественных работодателей, которые только учатся работать с иностранцами.

Мигранты в Украине - последние новости

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что в Украину начали завозить трудовых мигрантов из Бангладеш.

На Закарпатье действует деревообрабатывающее предприятие, которое уже привлекло 150 работников из этой страны. Эксперт считает, что пока идет война, говорить о масштабной трудовой миграции в Украину преждевременно, ведь вопрос безопасности составляет большой барьер.

В целом специалисты считают, что Украине понадобится более 4 миллионов дополнительных рабочих рук.

