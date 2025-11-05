Самец кругами летает над болотом и время от времени бросается под углом почти 45 градусов вниз с распущенным хвостом.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) в сети для научного лова поймали барашка обыкновенного, который редко попадает в "ловушку" исследователей. После кольцевания птицу отпустили. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

Ученый обнародовал видео, на кадрах которого - интересная птица с длинным клювом, питающаяся на мелководье. Также исследователь снял, как та попалась в сети, а затем была отпущена на волю.

"Барашек обыкновенный на рассвете. Средняя по размеру болотная птица из семейства барашковых (Scolopacidae). Питается и днем и ночью на мелководьях в нацпарке "Тузловские лиманы". В сети научного лова куликов попадается редко. Специалисты сняли биологическую информацию, окольцевали и выпустили на волю", - рассказал Русев.

Бекас - что известно об этой птице

Барашек обыкновенный, бекас (Gallinago gallinago) - небольшая прибрежная птица семейства барашковых, распространенная в Старом Свете. Масса тела - до 170 г, длина - до 27 см, размах крыльев 37-43 см. Верх пестрый, с черно-бурыми, ржавыми и охристыми пятнами и полосами, голова черно-бурая, с охристо-желтой продольной полосой, а горло - беловатое, ноги темно-серые.

Гнездовой ареал включает болота, тундру, влажные луга Северной Европы и Северной Азии, зимой мигрирует в Южную Европу, Африку, Южную Азию. В Украине гнездовая, перелетная, изредка зимующая птица.

Характерной чертой брачного поведения является токовый полет самца, во время которого он летает кругами над болотом, время от времени бросается под углом почти 45 градусов вниз с распущенным хвостом и своеобразными короткими, но очень быстрыми движениями крыльев. При этом боковые рулевые перья, издают громкий дрожащий звук - "блеяние".

В честь этого вида птиц назван астероид 8764 Галлинаго.

