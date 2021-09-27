Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, обсуждал ли президент Владимир Зеленский возможность появления на Донбассе миротворцев ООН.
Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".
"Существуют силы по поддержанию мира под эгидой ООН, но для того, чтобы поддерживать мир, его надо достичь. А для того, чтобы его достичь, надо, чтобы мы действительно сели за стол переговоров непосредственно со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договорились о начале прекращения войны и возвращения наших оккупированных территорий", - считает он.
Ермак подчеркнул, что украинская сторона выступает категорически против замороженного конфликта.
Читайте такжеС гаубицами и танками: российские десантники в оккупированном Крыму отрабатывают наступление"И поэтому вопрос "голубых шлемов", которые могли бы появиться, не обсуждался. И сейчас, я думаю, что мы не на той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос", - отметил глава Офиса президента.
Ранее в мониторинговой миссии ООН сообщили, что ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.