По словам Ермака, война в Украине пока не на той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, обсуждал ли президент Владимир Зеленский возможность появления на Донбассе миротворцев ООН.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Существуют силы по поддержанию мира под эгидой ООН, но для того, чтобы поддерживать мир, его надо достичь. А для того, чтобы его достичь, надо, чтобы мы действительно сели за стол переговоров непосредственно со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договорились о начале прекращения войны и возвращения наших оккупированных территорий", - считает он.

Ермак подчеркнул, что украинская сторона выступает категорически против замороженного конфликта.

Читайте такжеС гаубицами и танками: российские десантники в оккупированном Крыму отрабатывают наступление"И поэтому вопрос "голубых шлемов", которые могли бы появиться, не обсуждался. И сейчас, я думаю, что мы не на той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос", - отметил глава Офиса президента.

Ранее в мониторинговой миссии ООН сообщили, что ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.

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Автор: Антонина Доломанжи