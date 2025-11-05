Также была сожжена радиолокационная станция из числа средств ПВО российских оккупантов.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины успешно поразили российскую транспортно-заряжательную машину для запуска ракет "Искандер". Об этом сообщают ССО ВСУ в Telegram.

"В ночь на 4 октября в результате совместных действий одного из подразделений Сил специальных операций и повстанческого движения "Черная Искра" была поражена транспортно-заряжательная машина для ОТРК "Искандер". Поражение произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ", - говорится в сообщении.

Как отметили украинские военные, эта машина использовалась для перевозки, зарядки и подготовки ракет к пуску, которые запускались по территории Украины.

Поражение других вражеских средств

Также ССО и представители "Черная Искра" испепелили радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь".

"РЛС несла дежурство вблизи села Нижний Реутец, Курская область РФ. Малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания", - сказано в сообщении.

Как отметили в ССО, спецназовцы продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах.

Угроза российских ракет для Украины

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты во время массированных воздушных атаки против Украины активно применяют крылатые ракеты "Искандер-К" и баллистические ракеты "Искандер-М".

По данным медиа, в ночь на 16 октября российские захватчики запустили рекордное за один раз количество баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 по территории Украины с начала 2025 года. В частности, был зафиксирован запуск 26 ракет.

В октябре заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский отметил, что фиксируется больше попаданий после запуска российских ракет, поскольку россияне их модернизируют.

