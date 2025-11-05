Правительство страны уже выделило на это бюджет.

"Евровидение" снова привлекает к себе внимание. Неожиданно на конкурс собирается не европейская страна. О своих планах заявила Канада.

Правительство страны опубликовало отчет по бюджету на 2025/26 годы, в котором нашлось место и для "Евровидения". Согласно официальной информации, было выделено 150 миллионов долларов на развитие CBC/Radio-Canada, которое является членом EBU (Европейского вещательного союза). Поэтому Канада активно размышляет о своем дебюте на известном конкурсе.

"Правительство рассмотрит возможность модернизации мандата CBC/Radio-Canada с целью укрепления ее независимости и сотрудничает с CBC/Radio-Canada с целью изучения возможности участия в "Евровидении", - говорится в документе.

Поскольку, канадский вещатель пока не является полноправным членом Европейского вещательного союза, а лишь ассоциированным, он не может участвовать в конкурсе. Впрочем, Канада может повторить пример Австралии, которая из года в год представлена на "Евровидении" благодаря специальному приглашению от EBU.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда Канада выражает заинтересованность в песенном конкурсе "Евровидение". Ранее планировалась специальная канадская версия "Евровидения" в сотрудничестве с EBU. Однако, этот проект так и не был реализован.

Более того, одна из самых известных победительниц "Евровидения" Селин Дион родилась и выросла именно в Канаде. Впрочем, победу в 1988 году певица принесла Швейцарии, которую тогда представляла с песней Ne partez pas sans moi.

Напомним, что в следующем году "Евровидение" будет праздновать свой юбилей - 70 лет с момента основания. По этому поводу на конкурс возвращается много стран, в частности, Болгария, которая брала трехлетнюю паузу.

