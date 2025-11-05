После 40 лет подбирать прическу нужно особенно внимательно.

В 20 лет к лицу девушке будет практически любая стрижка, но с возрастом приходит понимание, что те варианты, которые раньше подчеркивали достоинства, теперь обнажают окружающим только недостатки. Узнайте, какие прически не рекомендуется женщинам после 40, чтобы не испортить свой образ и не состарить себя.

Какие стрижки старят и добавляют возраста

Соэ Каббабе, эксперт по стилю и старший редактор All Things Hair в комментарии для издания Best Life рассказала, что есть стрижки, которые старят женщин очень сильно, и поэтому те, кто не хочет внезапно повзрослеть на 20 лет, должны от них отказаться.

Прямые волосы

По мнению эксперта, с возрастом волосы теряют естественную густоту, поэтому нет смысла сохранять длину, если ею не удастся похвастаться. Если локоны выглядят "плоскими", с этим можно бороться, используя различные муссы, гели и спреи для объема. Также есть вариант попросить стилиста сделать многослойную стрижку - это придаст объема.

Тонкие слои

Вдогонку к своему первому совету Каббабе напоминает, что слои слоям рознь. Парикмахер должен избегать тонких слоев с торчащими кончиками. Никаких рваных текстур - только густые пряди, обрамляющие лицо. Прическа должна быть "живой", легко поддаваться укладке и выглядеть без нее, чтобы создавалось впечатление легкой небрежности и естественной густоты.

Пучки и тугие прически

Стилист считает, что любые прически, которые стягивают волосы, невероятно устарели. К ним относятся пучки, тугие локоны и другие подобные варианты. Единственное исключение - тугой гладкий пучок посередине головы, но только если он вам идет, что редкость, ведь большинству женщин он не подходит по типу лица. Лучший вариант в таком случае - легкий небрежный пучок с выпадающими прядями.

Ровные короткие стрижки

Короткие стрижки сейчас в тренде, но, по словам Каббабе, они подходят не всем, особенно если у вас тонкие волосы. К ним относятся ровные бобы одной длины; очень объёмные круглые стрижки; а также андеркаты или пикси. Такие стрижки могут подчеркнуть недостатки и состарить образ.

Слишком длинные волосы

Какие стрижки старят точно - отсутствующие. То есть, если вы решите оставить невероятную длину и ничего для волос не использовать, кроме шампуня и расчески, то готовьтесь повзрослеть на 20 лет. Естественно, блестящие, прямые волосы с прямым пробором способны произвести впечатление, куда бы вы ни пошли, но если локоны не в лучшем состоянии, слишком длинная и тусклая причёска даст обратный эффект. Женщинам, которым хочется оставить длину, Каббабе рекомендуем сделать градуированную стрижку или челку-шторку.

Густая прямая челка

По словам эксперта, челка может стать отличным способом обновить прическу и придать ей модный вид, но если неправильно выбрать стрижку, можно не помолодеть, а состариться. Избегайте густых и ровных челок, закругленных и одной длины, особенно если у вас вьющиеся волосы или вам обычно требуется несколько средств и инструментов, чтобы поддерживать локоны в идеальном состоянии. Любые прямые челки в таком возрасте утяжеляют лицо.

Тонкая короткая челка

С другой стороны, если прямую челку нельзя, то какую можно? Однозначно не тонкую и рваную, притом, заметно выше бровей. Каббабе предупреждает, что рваная челка может состарить, поскольку она подчеркивает недостаток объема на тонких волосах.

Начес

Стилист уверена, что начесывание волос - это устаревший прием, который почти наверняка сделает вас старше. Ни в коем случае нельзя начесывать челку или верхнюю часть волос, чтобы придать локонам объема. Это было актуально несколько десятков лет назад - сейчас есть специальные продукты для волос, с помощью которых можно получить шикарную объемную шевелюру.

Пляжные волны и нерасчесанные волосы

Эффект мокрых волос, который так нравится молодым девушкам, способный создать ощущение легкой небрежности, на женщинах за 40 выглядит плохо. С возрастом локоны, которые сохнут естественным образом, могут визуально смотреться безжизненными, поэтому необходимо всегда пользоваться стайлингом, чтобы отполировать волосы и заставить их блестеть.

Кроме того, Каббабе не рекомендует красить волосы в слишком темные цвета, и с ней соглашается основательница Elizabeth Kosich Styling Элизабет Косич. Дело в том, что такие оттенки могут создавать резкие контрасты, которые привлекают внимание к тонким линиям, морщинам и пигментным пятнам. Эксперт рекомендует альтернативу - не затемнять, а осветлить цвет на 1-2 тона, чтобы смягчить внешность и подчеркнуть пропорции лица.

Вместе с этим стилисты предупреждают, что слишком сильно осветлять волосы тоже не нужно, важно избегать выбеленных оттенков блонда, которые не подходят к вашему цвету и типу кожи.

И самый главный нюанс, о котором упомянули эксперты - здоровье волос. Вне зависимости от того, в какой цвет вы красите локоны, кончики и корни всегда должны быть ухоженными. В противном случае прическа состарит в любом возрасте - хоть в 30, хоть в 50 лет.

