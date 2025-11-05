В ВС ВСУ отметили, что Россия значительно увеличила количество пусков "Искандеров-М".

Ракета "Искандер-М" может проводить незначительные колебания при заходе на цель, из-за чего усложняется работа системы противовоздушной обороны Patriot.

Как отметил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат для "РБК-Украина", система Patriot сбивает баллистические ракеты в автоматическом режиме, из-за чего ей труднее вычислить момент перехвата ракеты, которая маневрирует в полете.

"Впрочем, Patriot продолжает работать, и результаты сбития как "Искандеров", так и "Кинжалов" есть", - заверил он.

По словам Игната, РФ значительно увеличила количество пусков "Искандеров-М", если сравнивать с прошлыми годами. Также российские оккупанты начали использовать "Искандер-М" чаще и больше с разных направлений, сочетая их с другими средствами, а именно беспилотниками и крылатыми ракетами.

"И это, в свою очередь, тоже усложняет их сбивание. Пропорция применения баллистических ракет к крылатым выросла по сравнению с предыдущими годами. Плюс, одна батарея Patriot во время атаки "смотрит" в определенном направлении - она не может видеть и поражать вражеские цели на 360 градусов", - добавил военный.

Ранее Financial Times писало, что Россия модернизирует авиабомбы для ударов по Украине, поэтому системы Patriot могут не выдержать. В издании подчеркнули, что средства ПВО в Украине ограничены, ведь страна едва справляется с отражением массовых атак РФ, которые почти каждую ночь проводит враг.

"По данным анализа данных, собранных лондонским Центром информационной устойчивости, проведенного Financial Times, уровень перехвата российских ракет снизился с 37% летом до всего 6% в сентябре", - отметили в FT.

В то же время канал German Aid to Ukraine в соцсети Х сообщил, что Украина получит две пусковые установки Patriot в ближайшие дни. Эта поставка в значительной степени была профинансирована Данией, Литвой и Норвегией.

