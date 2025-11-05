Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Россия нанесла очередные удары по энергетическим объектам Донецкой, Сумской и Черниговской областей. В результате атаки потребители остались без света, сообщает Министерство энергетики.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметили в энергетическом ведомстве.

В министерстве также напомнили, что с 07:00 до 21:00 во всех регионах Украины будут поочередно отключать электроэнергию в соответствии с графиками. А промышленность, с 07:00 до 22:00 должна ограничить потребление электроэнергии. В ведомстве напомнили, что время и объем ограничений может меняться.

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения (облэнерго, - УНИАН). Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", - отмечается в сообщении.

В то же время, как отметили в "Укрэнерго", графики почасовых отключений будут применяться в большинстве регионов Украины. В компании добавили, что в период с 7:00 до 21:00 поочередно будут отключать от одной до двух очередей потребителей.

Удары России по энергетике Украины - последние новости

С начала осени Россия активизировала атаки на украинскую энергетику. Ночью 4 ноября враг нанес удар по энергетике Одесской области. Как уточнили в Измаильской РГА, РФ массированно атаковала энергетическую и портовую инфраструктуру Измаильского района.

Из-за последствий вражеских атак энергетики вынуждены круглосуточно работать - параллельно с этим вводят и плановые отключения для балансировки системы и проведения ремонтов.

