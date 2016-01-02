Накануне сильных морозов в штабе АТО отчитались про обеспечение бойцов зимней формой

16:50, 02 января 2016
Война
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По словам Мазепы, в связи с похолоданием руководство операции приняло меры по предотвращения обморожения среди военных и обеспечению топливом для автомобилей и обогрева.

В штабе заявляют, что бойцы обеспечены зимней формой / Фото УНИАН

Участники антитеррористической операции обеспечены зимней формой на 100%.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил начальник пресс-центра штаба АТО Алексей Мазепа.

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По его словам, в связи с похолоданием руководство операции приняло меры по предотвращения обморожения среди военных и обеспечению топливом для автомобилей и обогрева.

«Как докладывали тыловики, на передовой обеспечение теплой одеждой и берцами составляет 100%», - сообщил Мазепа.

В ближайшие дни на территории Украины ожидается очень низкая температура воздуха - до минус 25 градусов.

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