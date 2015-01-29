Военные части на 95% обеспечены зимней формой на первый этап четвертой волны мобилизации – ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника вещевого обеспечения тыла Вооруженных сил Украины Юрий Тимченко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодня обеспечены военные части на первый этап четвертой очереди мобилизации на 95%, то есть имущество у нас есть и поставляется с промышленности на наши мобильные центры обеспечение и мы военным частям уже осуществили выдачу на 95%», - отметил он.

«То есть мы готовы к приему военнообязанных, прибывающих в воинские части», - добавил Тимченко.

На пресс-конференции представили новый комплект зимней формы украинской армии: «зимняя куртка со съемным верхом, под низом идет утеплитель, который можно носить отдельно в зависимости от температурного режима. Также есть летний костюм (куртка и штаны), который одевается под зимний комплект», - отметил представитель ВСУ.

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Также, по его словам, когда начиналось обеспечение первой и второй волны мобилизации в армии были запасы старой формы одежды.

«На сегодня старая форма одежды уже у нас исчерпана, и мы уже заказали и поставляем только новую форму одежды. Под эту форму одежды также одевается комплект нательного белья», - сказал Тимченко и добавил, что стоимость одного комплекта стоит 1,3 тысячи гривен.

Помимо этого, по его словам, вещевая гуманитарная помощь из Канады будет частично использоваться для обеспечения военнослужащих, на то время пока не будет полностью изготовлена военная форма отечественного производства.