Дорогие билеты, плохой сервис: названы лучшие и худшие железнодорожные компании Европы

По мнению аналитиков, в целом железнодорожные услуги в Европе не оправдывают ожиданий, а высокие цены на билеты не обязательно означают более высокое качество услуг.

Итальянский транспорт оператор Trenitalia признали лучшей железнодорожной компанией Европы, тогда как худшей стала международная Eurostar, соединяющая Великобританию с Францией, Бельгией, Нидерландами и Германией.

Об этом свидетельствуют данные первого рейтинга железнодорожных операторов Европы от организации Transport & Environment, изучающей вопросы экологичного транспорта и энергетики.

"Результаты исследования подчеркивают, что в целом железнодорожные услуги в Европе не оправдывают ожиданий и что высокие цены на билеты не обязательно означают более высокое качество услуг. Операторы, государства-члены и Европейская комиссия должны повысить надежность, доступность и качество бронирования", – отмечают в T&E.

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Всего эксперты оценили 27 европейских железнодорожных перевозчиков. Также в тройку лидеров попали швейцарский оператор SBB и чешская компания RegioJet.

В частности, по оценками аналитиков, Trenitalia выделяется своим опытом путешествий и жоступными ценами, SBB является самым пунктуальным оператором в Европе, а RegioJet предлагает одни из самых доступных билетов. Тем временем, низкий рейтинг Eurostar отражает его высокие цены и низкую оценку надежности.

Кроме того, авторы рейтинга раскритиковали за слишком высокие цены Deutsche Bahn (Германия) и SNCF (Франция). Напротив, самые выгодные по цене билеты предлагают BDZ (Болгария), CP (Португалия), Hellenic Trains (Греция), SJ (Швеция), а также Italo и Trenitalia (оба Италия).

В то же время, одни из лучших соотношений цены и качества в Европе предлагают ÖBB (Австрия) и Trenitalia, в то время как Eurostar и Avanti (обе Великобритания) взимают высокие тарифы, но предоставляют некачественные услуги.

Тем временем, швейцарская SBB, бельгийская SNCB и испанская Renfe лидируют по надежности, в то время как немецкая DB, португальская CP и шведская Snälltåget занимают самые низкие позиции. Только 11 из 27 операторов достигают показателей пунктуальности выше 80%.

При этом лучшими в плане бронирования билетов, включая то, насколько заранее они предлагаются к продаже и можно ли их покупать через внешние платформы, возглавляет список SBB, за ним следуют немецкая DB и австрийская ÖBB.

"Высокие цены на билеты отталкивают пассажиров от поездов. Чтобы раскрыть весь потенциал железных дорог, мы должны сделать билеты более доступными. Это общая ответственность отрасли и правительств. Железнодорожные операторы должны устанавливать удобные для клиентов тарифы, в то время как государства-члены и ЕС должны обеспечить честную конкуренцию и более низкие железнодорожные сборы", – отметил менеджер по железнодорожной политике в T&E Виктор Тевене.

Как ранее сообщал УНИАН, в последние годы в Европе активно пытаются пересадить пассажиров с самолетов на поезда, чтобы сократить количество вредных выбрасов в атмосферу. В некоторых странах даже рассматривали варианты запретить внутренние авиаперелеты на короткие расстояния, тогда как другие начали продвигать идею выгодных проездных на поезда.

Однако пока что эксперты констатируют, что хотя среди европейцев и повышается экологическая сознательность, они все же не спешат пересаживаться с самолетов на поезда из-за слишком дорогих билетов на последние.

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