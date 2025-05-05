Рост цен произошел на фоне опасений относительно экономического спада и тарифной неопределенности.

Цены на золото выросли в понедельник, 5 мая, в преддверии следующего решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке, которое будет объявлено позже на этой неделе. Об этом пишет Business Insider.

Так, по состоянию на утро цена на металл подскочила до 3 299 долларов за тройскую унцию после падения на 3% на прошлой неделе.

Отмечается, что в этом году золото достигло нескольких рекордных максимумов. В прошлом месяце оно впервые преодолело отметку в 3500 долларов, тогда как в марте впервые преодолело отметку в 3000 долларов.

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Это произошло на фоне опасений относительно экономического спада, тарифной неопределенности и закупок валюты центральным банком, что привело к росту спроса.

Ожидается, что центральный банк не будет менять процентные ставки во время следующего заседания.

В понедельник Deutsche Bank заявил, что его американские экономисты "ожидают, что ФРС сохранит ставки стабильными". Также аналитики Deutsche Bank прогнозируют следующее снижение ставки в декабре.

Золото растет против более слабого доллара США, который снизился почти на 0,4% относительно валют-конкурентов с момента закрытия торгов в пятницу. Металл рассматривается как популярный "безопасный" актив на фоне длительной экономической неопределенности ("безопасные" активы - это те, которые обычно сохраняют свою стоимость в периоды рыночной турбулентности).

Цены на золото - другие новости

В последние месяцы золото несколько раз устанавливало новые ценовые рекорды. Так, 14 апреля цена на золото выросла до очередного исторического максимума - 3 245 доллара за унцию, побив предыдущий рекорд, установленный 11 апреля.

21 апреля золото вновь достигло рекордного максимума 3 373,70 долларов за унцию. На рост стоимости металла повлияли опасения по поводу роста мировой экономики на фоне торговой войны между США и Китаем, тогда как доллар продолжил падение.

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