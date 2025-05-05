NVIDIA выпустила RTX 5090 в стиле 'Звездных войн', но достанется она только одному

Видеокарта сделана в единственном экземпляре и достанется победителю конкурса.

Каждый год 4 мая миллионы фанатов "Звездных войн" отмечают праздник в честь своей любимой франшизы. В этом году NVIDIA решила не оставаться в стороне.

Компания показала видеокарту RTX 5090 Founders Edition, которой придали тематический дизайн. На корпусе изображен культовый истребитель X-Wing.

В продаже такая видеокарта не появятся. Ее обладателем станет лишь один счастливчик, который расскажет в комментариях в соцсети X свое любимое воспоминание о Star Wars, сопроводив это специальным хэштегом #RTXON.

Видео дня

Вместе с тем NVIDIA сделала видеокарту в стиле "Звездного пути". Компания спросила у пользователей, какую сторону они выберут, то есть что им больше нравится, Star Wars или Star Trek.

Обе видеокарты являются стандартными для Nvidia моделями Founderʼs Edition.

Ранее Bethesda сделала кастомный мотоцикл в стиле DOOM: The Dark Ages, который разыграют среди игроков. На корпус нанесли логотип и фирменные надписи, а комплект дополнили шлемом и курткой в стиле DOOM.

Обозреватели называют запуск Nvidia RTX 5000-й серии худшим запуском серии видеокарт за последние 10 лет, который затмевает даже появление GeForce RTX 2000. Пользователи столкнулись со скромными поставками после запуска, фейковыми рекомендованными ценами и вводящими в заблуждение диаграммы, отражающие производительность.

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