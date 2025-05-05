В столице есть вероятность дождя.

Во вторник, 6 мая, температура в Киеве снизится еще на пару градусов. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +7°...+8°, а днем столбики термометров покажут около +14°. День будет пасмурный, небо затянуто облаками, возможен дождь.

Атмосферное давление пониженное, 745-747 миллиметров ртутного столба. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

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Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +12°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +12°.

В Тернополе 6 мая ночью будет +8°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +8°, днем +11°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +8°, днем +13°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +19°, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +10°, днем +14°, дождь.

В Виннице завтра будет +9°...+15°, пасмурно.

В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+14°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +11°, днем +16°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +17°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +10°...+17°, дождь.

В Одессе 6 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +16°.

В Херсоне во вторник ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +18°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +8°...+23°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +26°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +28°.

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