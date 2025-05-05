За один только апрель было уволено около 23 тысяч IT-специалистов.

Более 52 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года, сообщает портал Layoffs, который отслеживает сокращения в технологической сфере. За один только апрель было уволено около 23 тысяч IT-специалистов.

Главной причиной эксперты называют развитие искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование. Это позволяет компаниям сокращать расходы, автоматизируя процессы.

Причем под ударом оказались не только новички, но и опытные сотрудники с многолетним опытом работы в крупнейших IT-корпорациях, таких как Google, Microsoft и Amazon. И такие события будут только прогрессировать по мере совершенствования ИИ.

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В Microsoft уже гордо заявляли, что сегодня около 30% кода пишет искусственный интеллект, а к 2030 году до 95% кода компании будет генерироваться ИИ. Вероятно, в других корпорациях дела обстоят похожим образом.

В общем, глава Nvidia и десятки экспертов были правы. Сегодня вместо программирования лучше сосредоточить свои усилия на получении других знаний, например промпт-инжиниринге – способности создать максимально точные запросы для нейросетей.

И хотя это не обязательно означает, что тысячи и сотни человек останутся без работы, многим действительно придется адаптироваться к новым условиям, а некоторым – и вовсе сменить профессию. Число IT-специалистов на рынке труда будет продолжать расти, тогда как количество вакансий – снижаться.

По словам Сэма Альтмана, создателя ChatGPT, когда он заканчивал школу "очевидной тактикой" было научиться очень хорошо кодить. Но в текущих условиях "очевидной тактикой" будет просто научиться очень хорошо использовать ИИ-инструменты.

Подобные перспективы касаются не только бигтеха, недавно известный разралотчик игр Юсеф Фарес призвал компании внедрять искусственный интеллект в цикл производства, хоть он и понимает, что из-за этого много людей потеряют работу.

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