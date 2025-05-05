Этот вопрос в стране не обсуждается.

В Греции опровергли сообщения СМИ о том, что страна якобы может передать Украине неназванное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя греческого правительства. Он подчеркнул, что вопрос отправки комплексов Украине в Греции не обсуждается.

Примечательно, что ранее это же агентство информировало о том, что партнеры Украины ведут переговоры о поставках дополнительных систем Patriot. Договоренности об этом пытаются достичь договоренности до саммита НАТО, который запланирован на конец июня.

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Отмечалось, что среди потенциальных поставщиков называли Грецию и Соединенные Штаты Америки.

Оружие для Украины: другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны могут получить больше боеприпасов в рамках "чешской инициативы" в 2025 году. Речь идет о 1,8 млн снарядов.

В то же время президент Чехии Петр Павел добавил, что благодаря этой инициативе удалось уменьшить соотношение снарядов на фронте до 1:2.

Кроме того СМИ сообщали о том, что Франция увеличит производство "умных" авиабомб для Украины. Речь идет об Armement Air-Sol Modulaire (AASM), известных и как Hammer. Бомбы от компании Safran являются очень востребованными в Украине.

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