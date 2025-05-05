В украинский прокат фильм выйдет 18 сентября 2025 года.

Вышел украинский трейлер безумного спортивного фильма ужасов "Легенда" (Him).

Главный герой фильма – молодой, амбициозный футболист Кэмерон Кейд, чья мечта, с детства казавшаяся недостижимой, наконец становится реальностью: его приглашают на эксклюзивные тренировки с легендой спорта, загадочным и харизматичным квотербеком Исайей Уайтом. Но вместо триумфа его ждет изолированный тренировочный центр, и пока обучение Кэма набирает обороты, харизма ментора начинает приобретать зловещий окрас, затягивая молодого спортсмена в дезориентирующую бездну, которая может стоить ему значительно большего, чем он был готов отдать.

Главные роли в фильме исполнили Тайрик Уизерс ("Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Выпускной год", сериал "Атланта"), Марлон Уэйанс ("Эйр", "Реквием по мечте", "Очень страшное кино"), Джулия Фокс ("Неограненные драгоценности") и другие.

Видео дня

Снял фильм американский режиссер Джастин Типпинг (сериал "Черный понедельник").

Продюсером "Легенды" выступил оскароносный хоррор-режиссер Джордан Пил ("Прочь", "Мы", "Ноу").

Как сообщила пресс-служба B&H Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 18 сентября 2025 года.

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