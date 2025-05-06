Он говорит, что его жена считает изображение милым.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не имеет никакого отношения к фотографии, на которой он изображен в образе Папы Римского.

Журналисты попросили американского лидера прокомментировать негативную реакцию на картинку, которая еще 3 мая была опубликована в официальном аккаунте Белого дома в X. В ответ Трамп сказал, что его жена Мелания считает, что это "было мило":

"Вы имеете в виду, что они (критики изображения, - УНИАН) не понимают шуток? Вы имеете в виду не католиков, а фейковые СМИ. Католикам это понравилось. Я не имею к этому никакого отношения. Может, это был искусственный интеллект".

Скандал вокруг фото Трампа

Напомним, недавно американский президент в шутку заявил, что хотел бы стать Папой Римским, назвав это своим "приоритетным выбором".

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Эти слова прозвучали незадолго после смерти Папы Франциска и накануне конклава по избранию нового понтифика.

Уже вскоре в сети появилось искусственно сгенерированное изображение Трампа в традиционном папском наряде. Это вызвало широкий резонанс и возмущение среди католического сообщества и общественности.

Кардинал Нью-Йорка Тимоти Долан назвал изображение "неудачным" и охарактеризовал его как "brutta figura" - итальянское выражение, означающее "позор". Он выразил надежду, что Трамп не имел прямого отношения к созданию этого изображения.

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