Мурат Налчаджиоглу сделал роскошный подарок своей новой пассии за миллион гривень

Пара отправилась на остров Тенерифе.

Недавно стало известно, что турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу закрутил роман с фитнес-тренером Людмилой. Сегодня ей исполнилось 33 года.

В честь праздника Мурат отвез свою новую возлюбленную на остров Тенерифе, где и устроил мероприятие в честь ее дня рождения.

Также Людмила похвасталась подарком от Налчаджиоглу. На своей странице в Инстаграмм она опубликовала фотографию, на которой показала, что Мурат ей подарил.

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Так, бизнесмен преподнес своей девушке браслет от всемирно известного бренда Cartier. На официальном сайте стоимость этого браслета стартует от 27 тысяч долларов (более миллиона гривень).

Отметим, ранее Мурат встречался с моделью Анастасией Фокси. Однако вскоре они расстались. Также у Налчаджиоглу за спиной два брака - с Ани Лорак, с которой он воспитывает дочь Софию, и визажисткой Лилией Реус. С обеими женщинами у него был скандальный развод.

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу впервые высказался о своей экс-жене Ани Лорак. Он сказал, что они не обсуждают политику, однако общаются о ребенке.

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