Идея об экономическом партнерстве с Украиной принадлежит американскому президенту, говорит Бессент.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на Россию в переговорном процессе.

Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на Глобальной конференции Института Милкена в Лос-Анджелесе, пишет New York Post.

"Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно сделает несколько вещей. Это создало бы для него больше рычагов влияния на российское руководство, когда пришло бы время обратиться к ним. Поэтому идея заключалась в том, чтобы начать с Украины, подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий",– пояснил он.

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Бессент также добавил, что соглашение было бы "символом для украинского народа, что США все еще рядом".

Соглашение о полезных ископаемых

В начале мая Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Согласно документу, будет создан Инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Он будет привлекать глобальные инвестиции в Украину.

Белый дом заявил, что соглашение начало "партнерство для реконструкции и долгосрочному экономическому успеху Украины". Там добавили, что если Штаты решат приобрести украинские ресурсы для себя, они получат право первого выбора: либо купить их, либо определить покупателя на их выбор.

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