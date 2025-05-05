Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на Россию в переговорном процессе.
Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на Глобальной конференции Института Милкена в Лос-Анджелесе, пишет New York Post.
"Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно сделает несколько вещей. Это создало бы для него больше рычагов влияния на российское руководство, когда пришло бы время обратиться к ним. Поэтому идея заключалась в том, чтобы начать с Украины, подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий",– пояснил он.
Бессент также добавил, что соглашение было бы "символом для украинского народа, что США все еще рядом".
Соглашение о полезных ископаемых
В начале мая Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Согласно документу, будет создан Инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Он будет привлекать глобальные инвестиции в Украину.
Белый дом заявил, что соглашение начало "партнерство для реконструкции и долгосрочному экономическому успеху Украины". Там добавили, что если Штаты решат приобрести украинские ресурсы для себя, они получат право первого выбора: либо купить их, либо определить покупателя на их выбор.