У людей этот грибок может вызвать проблемы с легкими.

Из-за климатических изменений и повышения температуры воздуха по Европе может распространиться смертоносный грибок.

Об этом говорится в новом исследовании. Речь идет о грибке Аспергиллус (Aspergillus) – это тип плесени, который у людей может вызвать проблемы с легкими и дыханием. И из-за изменения климата этот грибок потенциально способен инфицировать миллионы людей в год, поскольку распространяется в более северные страны Европы, Азии и Америки.

Научный сотрудник Wellcome Trust из Манчестерского университета Норман ван Рейн, который является соавтором вышеупомянутого исследования, говорит, что из-за роста количества грибковых патогенов мир приближается к "переломному моменту". По его словам, грибковые инфекции ежегодно будут становиться причиной миллионов смертей.

Одной из таких угроз является аспергиллез – заболевание легких, вызванное спорами аспергиллуса. Оно может распространяться и на другие органы человека.

"Мы говорим о сотнях тысяч жизней и континентальных изменениях в распределении видов. Через 50 лет то, где что-то растет и чем вы заражаетесь, будет совсем другим", – пояснил ван Рейн в комментарии Financial Times.

Известно, что Aspergillus имеет и преимущества. Он используется в пищевой промышленности – в частности, для ферментации соевого соуса.

Вдыхание спор этого грибка не всех делает больными, но они могут быть особенно опасными для людей с такими заболеваниями, как астма, муковисцидоз или ослабленной иммунной системой.

Исследования грибков показывают, что Aspergillus fumigatus может распространиться еще на 77% территории к 2100 году, как результат интенсивного использования ископаемого топлива в мире. Это создает потенциальную угрозу для девяти миллионов человек в Европе, рассказывает FT.

"Его образ жизни в естественной среде, возможно, предоставил Aspergillus fumigatus преимущество, необходимое для колонизации человеческих легких", – считает профессор Элейн Бигнелл, содиректор Центра медицинской микологии MRC при Эксетерском университете.

В то же время вид Aspergillus flavus, который живет на сельскохозяйственных культурах, к 2100 году может распространиться еще на 16% территории на севере Китая, в России, Скандинавии и на Аляске.

"Существуют серьезные угрозы от этого организма как с точки зрения здоровья человека, так и с точки зрения продовольственной безопасности", – констатировал профессор инфекционных заболеваний и медицинской микологии в Имперском колледже Лондона Дариус Армстронг-Джеймс.

Несмотря на растущую угрозу, разработка противогрибковых препаратов тормозится финансовой непривлекательностью инвестирования в них. Все из-за высокой стоимости и сомнений в прибыльности таких лекарств.

В Бразилии грибок-паразит захватывает пауков

В Бразилии ученые обнаружили новый грибок-паразит. Он заражает пауков-ктенизидов – действует паразит по принципу гриба-кордицепса, о котором говорится в сюжете популярного сериала The Last of Us.

Исследователи уверены, что это не единственный грибок такого рода, который есть в Бразилии. Пока нет доказательств того, что обнаруженный грибок может контролировать поведение пауков, прежде чем убить их.

