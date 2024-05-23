Вопреки популярному мнению, билеты на поезда Eurostar из Лондона в Париж, Амстердам и Брюссель выгоднее всего покупать не на старте продаж, а выдержав паузу.

В британскую столицу Лондон, являющуюся одним из самых посещаемых городов мира, ежеденевно летают сотни авиарейсов из разных уголков планеты. Однако далеко не всегда люди хотят или имеют возможность добираться между островом Великобритания и материковой частью Европы на самолете – кто-то боится летать, кого-то не пускают на борт с домашним любимцем, а у кого-то слишком много багажа.

В качестве альтернативы такие туристы выбирают паромное сообщение или железнодорожный транспорт – последний курсирует между островом и материком по так называемому Евротоннелю под проливом Ла-Манш. Большинство рейсов на маршруте выполняет французский оператор Eurostar, и билеты там, как правило, совсем не дешевые.

Эксперты из компании Which? проанализировали тарифы на рейсы Eurostar между Лондоном и тремя европейскими столицами – французским Парижем, нидерландским Амстердамом и бельгийским Брюсселем – чтобы установить, когда выгоднее всего покупать билеты на эти высокоскоростные поезда.

Видео дня

Авторы исследования отмечают, что билеты Eurostar обычно поступают в продажу за 330 дней до выезда, и многие пассажиры думают, что это лучшее время для бронирования. Но эксперты обнаружили, что порой стоит выдержать паузу и дождаться распродажи.

Результаты исследования показали, что цены на Eurostar фактически остаются неизменными с момента поступления билетов в продажу примерно до шести месяцев до отправки, а дальше они даже могут упасть в цене. Но примерно за 90 дней до поездки тарифы Eurostar начинают резко расти. Таким образом, лучше всего билеты на эти поезда покупать в промеждутке 3-6 месяцев до поездки.

Например, в среднем билеты на рейс "Лондон – Париж" стоят 79 фунтов стерлингов (около 93 евро) при покупке за 300 дней до поездки. При этом за шесть месяцев до путешествия их стоимость падает до 68 фунтов (около 80 евро). За три месяца до рейса цены вновь поднимаются до 81 фунта (около 95 евро), а за неделю до выезда взлетают до 143 фунтов (около 168 евро). Аналогичная тенденция прослеживается и для билетов на рейсы "Лондон – Париж"и "Лондон – Париж"

В то же время, как отмечают авторы исследования, партии более дешевых билетов выпускаются в течение всего года в рамках "акций-сюрпризов" или флэш-распродаж, когда цены могут и вовсе падать до 35 фунтов стерлингов (около 41 евро). Потому туристам советуют по возможности регулярно проверять новости от перевозчика, чтобы не пропустить акционные предложения, например, подписавшись на новостную рассылку или загрузив приложение Eurostar, ведь такие билеты, как правило, быстро распродаются.

При этом лучшие цены обычно действуют в непиковые периоды путешествий. Также можно сэкономить, путешествуя в середине недели – по данным Eurostar, рейсы во вторник и среду, как правило, предлагают самые низкие тарифы.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о планах Испании по строительству подводного железнодорожного туннеля, который соединил бы Испанию с Марокко. Проект хотят завершить к чемпионату мира по футболу 2030 года, который будет проводиться совместно Марокко, Испанией и Португалией.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.