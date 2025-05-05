Сейчас хабы национального единства открываются в Германии, Испании, Польше и Чехии.

Украина продолжит открывать хабы национального единства за рубежом для оказания помощи украинцам и возможности создания условий для возвращения на родину. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петером Фиалой по итогам их встречи.

Как сообщил глава государства, соответствующие хабы национального единства открываются и будут открываться во многих странах, в которых есть большое присутствие украинских граждан.

"Мы открываем в Германии, в Испании, в Польше, в Чехии. Мы обсуждаем вопрос Объединенного королевства и тому подобное. То есть, это такая постоянная работа. Я не знаю, я понимаю только, когда она началась. Я не знаю, когда она закончится, сколько нам понадобится усилий, таких соответствующих хабов, чтобы не потерять связь с украинцами, которые находятся за рубежом", - отметил Зеленский.

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Также, по словам президента, важно подчеркнуть, что после окончания "горячей" стадии войны, у украинцев будет возможность вернуться из-за границы в Украину.

Он напомнил, что были разные причины, почему граждане выехали за границу. Есть семьи, из которых мужчины героически пошли защищать Украину, а их жены с детьми выехали за границу.

"Война - это трагедия, которая и разделяла семьи, и которая оставляла без дома, без жизни, детей без детства, и наша задача в этом хабе - чтобы была возможность предоставления юридических услуг, помогать украинцам найти свое место в Украине, вернуться, если они желают и имеют возможности вернуться в Украину, и найти себя там, и помочь с трудоустройством и т.д.", - сказал Зеленский.

Как говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, в присутствии Зеленского и премьера Чехии Фиалы состоялось подписание Совместной декларации о создании Центра единства (Unity Hub) Украины в Чехии.

Документ подписали вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов и первый вице-премьер-министр - министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

"Центр создается для поддержки украинцев, проживающих в Чехии, а также для содействия возвращению украинских граждан домой", - говорится в сообщении.

В частности, в заведении можно будет получить информационно-консультационную помощь по временной защите, возвращению и реинтеграции, а также образовательные и культурные услуги. Кроме того, Unity Hub станет платформой для профессионального развития граждан Украины: среди прочего предусмотрена помощь с поиском работы.

В сообщении отмечается, что сейчас в Чехии проживают около 600 тыс. украинцев, из которых 390 тыс. имеют статус временной защиты.

Отдельно сказано, что совместные декларации о создании центров единства Украины уже заключены с Испанией, Германией и Францией.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал УНИАН, в Латвии почти 18 600 украинцев потеряли статус временной защиты. Причина в том, что граждане не продлили свой вид на жительство. Известно, что сейчас статус временной защиты в Латвии имеют в целом 30 920 жителей Украины.

Также издание Bloomberg писало, что украинские беженцы в США боятся, что Трамп выгонит их из страны. По словам украинцев, очень сложно жить под таким давлением.

"Моя ситуация здесь очень слабая. Мы думаем, что не услышим никаких новостей от правительства, и нам просто нужно жить с этой ситуацией, как она есть", - отметила украинка из Киева Лолита.

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