По его мнению, сейчас радикального типа активности в стране ожидать не стоит.

Значительная часть жителей Беларуси негативно относятся к режиму Александра Лукашенко, но мало кто хочет бороться за свободу.

Об этом в интервью "Эспрессо" рассказал беларуский доброволец, разведчик Беларуского добровольческого корпуса (БДК). По его словам, главная миссия этого подразделения - поддержка украинского народа в его борьбе за независимость, а задача - максимально эффективно уничтожать врага, получать практический боевой опыт, а также объединять беларускую молодежь, готовую к действиям для будущего освобождения страны.

Военный добавил, что бойцы подразделения стремятся к свободе для своего государства, уничтожению ориентированного на Кремль режима и освобождению политических заключенных. В то же время он считает, что вооруженное сопротивление в Беларуси пока невозможно:

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"Этого не хочет подавляющее большинство беларусов. Якобы все хотят свободы, но они не хотят что-то для этого делать. Возможно, при каком-то стечении обстоятельств, в частности - победы Украины над Россией, или еще каких-то факторов, народ начнет действовать. Но пока радикального типа активности не следует ждать. Слишком сильно закручены "гаечки режима". Люди, которые есть внутри страны, ничего не смогут сделать".

Однако, по его мнению, нужно четко осознать: никто, кроме самих беларусов, не будет освобождать Беларусь - ни Европа, ни Украина, ни США. По данным военного, абсолютное большинство беларусов не поддерживает российскую агрессию. Однако есть часть населения, которая склоняется на сторону России.

Доброволец не исключает: когда наступит время для "освобождения Беларуси", мало кто из БДК откажется применить свои знания и опыт, полученные в войне, для освобождения собственной страны.

Роль Беларуси в войне

Напомним, Беларусь играет косвенную, но критически важную роль в войне России против Украины, оказывая политическую, логистическую и военную поддержку агрессору.

В начале полномасштабного вторжения оккупанты использовали беларускую территорию как одно из главных направлений для атаки на Киев. Через границу проходила техника, войска и ракеты.

В первые месяцы большой войны с территории Беларуси запускались ракеты по Украине, а беларуская армия неоднократно проводила совместные учения с российской, часто в приграничных с Украиной регионах.

Кроме того, Александр Лукашенко полностью поддерживает российскую агрессию, повторяя кремлевские нарративы о "западной провокации", "угрозе НАТО" и "необходимости спецоперации".

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