Билеты уже можно приобрести в приложении, на сайте и в кассах железнодорожных вокзалов.

"Укрзализныця" назначила дополнительный скорый поезд №220/219 Киев - Днепр - Киев на 9 и 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отправление из Киева - в 13:44, прибытие в Днепр - в 21:00. В обратном направлении - из Днепра в 08:10 (9 мая) и в 08:15 (11 мая), в Киев - в 16:17.

Отмечается, что поездом могут воспользоваться также жители Каменского и Смелы (остановка по станции имени Тараса Шевченко предусмотрена при следовании из Днепра в Киев).

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Билеты уже в продаже в приложении "Укрзализныци", на сайте перевозчика и в кассах железнодорожных вокзалов.

"Укрзализныця": последние новости

2 мая подвижной состав "Укрзализныци" пополнили шесть новых плацкартных вагонов на 58 мест каждый. Эти вагоны стали первыми в истории независимой Украины, которые закупили именно в плацкартной модификации.

28 апреля в Украине появился новый флагманский поезд №1/2 "Харьков - Ворохта", который получил название "Единство". Он стал восьмым флагманским поездом "Укрзализныци". Поезд будет отправляться под песню "Заповіт" украинского рэп-исполнителя и военнослужащего YARMAK.

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