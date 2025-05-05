По мнению Свитана, сухопутный коридор, которым РФ пользуется для снабжения Крыма, можно перерезать за одну военную кампанию.

Линия фронта, которая действует на сегодняшний день, невыгодна российским оккупантам, а их ситуацию в Крыму можно назвать "географическим оперативным котлом".

Такое мнение в интервью "Фабрике новин" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан. Он считает расположение линии фронта для российских захватнических войск просто катастрофическим:

"Крым - это оперативный котел, географический оперативный котел. Они сами туда залезли. Сухопутный коридор перерезается за одну военную кампанию с помощью ракет и авиации. Прижатые к морю на 80 километров глубины фронта войска не удержат подготовленный натиск. Это не 2023 год, там не было авиации, а сейчас авиация появилась".

Крым в оккупации

Как известно, после оккупации Крыма россияне незаконно построили Керченский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

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За время полномасштабной войны мост был дважды повержден. Первый раз - 8 октября 2022 года. Взрыв привел к обрушению двух пролетов автодороги и масштабному пожару на железнодорожной части моста.

Уже 17 июля 2023 года мост снова оказался под атакой, в этот раз - морских дронов. В результате взрывов был разрушен один из автодорожных пролетов.

Ранее полковник в запасе Роман Свитан говорил, что через Керченский мост российские захватчики поставляют на оккупированные территории юга Украины оружие и прочие припасы.

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