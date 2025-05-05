Индийцы должны получить 22 палубных одноместных истребителей Rafale M и четыре двухместных истребителя берегового базирования Rafale DH.

В конце апреля было подписано межправительственное соглашение между Индией и Францией о приобретении для Военно-морских сил Индии истребителей Rafale от компании Dassault Aviation. В Bulgarian Military подсчитали приблизительную цену одного самолета.

Известно, что индийцы должны получить 22 палубных одноместных истребителей Rafale M и четыре двухместных истребителя берегового базирования Rafale DH, которые будут использовать как учебно-боевые машины. Так что общее количество самолетов новой партии составит 26 единиц.

Это совсем не мало по современным меркам. Неудивительно, что цена контракта составляет "нескромные" 7,5 млрд долларов. Однако еще более "ошеломляющей" выглядит цена одного самолета, которая учитывая общую цену контракта и количество машин составляет примерно 288 млн долларов.

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Последнее ставит вопрос об экономической целесообразности инвестиций в платформу четвертого поколения, которая не является стелсом в привычном понимании этого слова.

Дело в том, что малозаметный американский палубный истребитель F-35C может стоить примерно столько же или даже меньше.

Ранее в Агентстве по оборонному сотрудничеству США (DSCA) обнародовали разрешение на продажу Румынии истребителей пятого поколения F-35A (сухопутная версия F-35). По данным портала Defense Express, предельная цена F-35A составляет 225 млн долларов за один самолет без вооружения.

Стоит отметить, что новая индийская сделка включает в себя не только вооружение, но и запчасти, наземные тренажеры, подготовку личного состава, пакет технического обслуживания, а также оборудование и доработки для других истребителей Rafale, которые уже находятся на вооружении Индии.

Цены на истребители четвертого поколения

Как бы там ни было, цены на истребители четвертого поколения давно вызывают обеспокоенность у специалистов. И речь не только о Rafale.

В начале апреля УНИАН сообщил, что ориентировочная цена одного нового JAS-39 Gripen E/F составляет более 228 млн долларов - и это при том, что Gripen долгие годы считали "бюджетным" самолетом.

А еще ранее стало известно, что итальянцы решили закупить истребители Eurofighter Typhoon по откровенно "фантастической" цене в 337 млн долларов за истребитель.

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