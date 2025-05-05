В частности, в приложении появится отсрочка по постановлению ВВК.

В приложении "Резерв+" появятся новые услуги. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко

"Запускаем новые услуги в Резерв+. Присоединяйтесь к бета-тестированию, чтобы сделать их еще более удобными", – написала она в Facebook.

Среди новых функций:

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отсрочка по постановлению ВВК;

отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе;

отображение данных об инвалидности.

Также в приложении начнут отображать причины нарушения воинского учета.

"Резерв+": последние обновления в приложении

В приложении "Резерв+" появятся два новых типа отсрочек от мобилизации. Такой анонс делала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщала.

Речь идет об отсрочках для людей с временной нетрудоспособностью и на срок от 6 до 12 месяцев и граждан, имеющих мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет.

Кроме того, уже летом Минобороны планирует запустить возможность для военнообязанных оплатить штраф через приложение "Резерв+". Сделать это можно будет только несколько раз, после чего будут применяться другие механизмы.

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