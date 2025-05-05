В приложении "Резерв+" появятся новые услуги. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко
"Запускаем новые услуги в Резерв+. Присоединяйтесь к бета-тестированию, чтобы сделать их еще более удобными", – написала она в Facebook.
Среди новых функций:
- отсрочка по постановлению ВВК;
- отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе;
- отображение данных об инвалидности.
Также в приложении начнут отображать причины нарушения воинского учета.
"Резерв+": последние обновления в приложении
В приложении "Резерв+" появятся два новых типа отсрочек от мобилизации. Такой анонс делала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщала.
Речь идет об отсрочках для людей с временной нетрудоспособностью и на срок от 6 до 12 месяцев и граждан, имеющих мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет.
Кроме того, уже летом Минобороны планирует запустить возможность для военнообязанных оплатить штраф через приложение "Резерв+". Сделать это можно будет только несколько раз, после чего будут применяться другие механизмы.