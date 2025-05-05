Для минимизации рисков энергетического дефицита в вечерние часы летом Украине необходимо пересмотреть действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ.

По его словам, в жаркие летние дни потребление электроэнергии будет расти, когда украинцы будут массово охлаждать свои дома.

"Что касается электрической энергии, то летом мы можем наблюдать определенный дефицит электрической энергии в вечерние часы, когда мы будем больше потреблять в жаркие дни", - пояснил Нагорняк.

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На это накладывается еще один фактор - летняя ремонтная кампания на атомных электростанциях, которые будут давать меньше мощностей в систему. Дневная генерация частично будет покрываться солнечными электростанциями, однако это не решит проблему вечернего пика потребления.

По мнению депутата, выходом из ситуации может стать пересмотр ценовых ограничений - прайс-кэпов.

"Если регулятор пойдет на следующий шаг и увеличит предельную цену вечерних часов электрической энергии, это даст возможность импортерам больше привлекать электрическую энергию из-за рубежа, больше ее поставлять в Украину и уменьшит дефицит в энергосистеме", - подчеркнул Нагорняк.

Напомним, руководитель ОО "Ассоциация энергоэффективности и энергосбережения" Александр Визир отмечал, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии также мешают коммерческому импорту и сдерживают инвестиции в системы накопления энергии.