Украина и Чехия детализировали создание совместной школы F-16.

Страны из "коалиции желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания, будут помогать с обучением и подготовкой украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16 в Чехии. Об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам их встречи.

"Мы готовы углубить наш вклад в обучение украинских военных. Мы договорились, что вместе с партнерами из "коалиции желающих" будем заниматься обучением украинских пилотов на F-16 и L-39. Обучение будет проходить здесь, на базах в Чешской Республике. Украина учит пилотов истребителей на чешских моделях, которые поставляются в Украину", - отметил Фиала.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что в Украине ценят готовность Чехии помогать с развитием украинской боевой авиации.

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"Одним из результатов этого визита является детализация проекта создания украинско-чешской школы F-16. Мы готовы как можно быстрее воплощать этот проект в жизнь", - сказал Зеленский.

Проблемы с обучением украинских пилотов F-16 и усилия "коалиции желающих"

Как сообщал УНИАН, 4 мая Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом отметил, что в Украине сейчас невозможно открыть школу по обучению пилотов на истребителях F-16 из-за постоянных российских воздушных ударов, поэтому такие школы будут создавать за пределами нашего государства.

Как известно, "коалиция желающих" озвучила четыре цели для сильнейшего усиления Украины и формирования "гарантийных сил" безопасности, которые будут составлять контингент иностранных сил. "Во-первых, обеспечить безопасное небо. Во-вторых, обеспечить безопасное море. В-третьих, поддержать мир на суше, и в-четвертых - поддержать Вооруженные силы Украины, чтобы они стали сильнейшим средством сдерживания", - заявил министр обороны Великобритании Джон Гили в начале заседания "Коалиции желающих" 10 апреля.

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