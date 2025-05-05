Костяк российской группировки из Курской области перебрасывают на Торецкое направление.

В Курской области РФ Силы обороны Украины проводят действия по недопущению российских оккупантов на Сумщину. Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

В частности, его попросили объяснить, что за бои ведутся на территории РФ, в частности на Курщине, и что за прорыв украинских военных состоялся в районе населенного пункта Теткино Курской области.

"Мы выполняем чисто практические задачи. Во-первых, севернее нашего плацдарма, его остатков, россияне создали серую зону в районе Басовки (Сумская область - УНИАН). Так вот в последние несколько суток Силы обороны к западу от Басовки отвоевали позиции и уменьшили эту серую зону", - рассказал Жмайло.

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По его словам, россияне в этом районе ранее накопили группировку численностью более 60 тысяч солдат, но сейчас их там меньше. Как пояснил эксперт, это связано с тем, что костяк этой группировки - воздушно-десантные подразделения. Он добавил, что морских пехотинцев оккупанты перебрасывают на Торецкое направление.

"Они верят в то, что у нас там проломится оборона и они быстро смогут подойти к Константиновке. Но, чтобы затормозить эту переброску - с одной стороны, и, чтобы они снова не накапливались в кулак и не прорывались на Сумщину, как это было в районе Басовки, мы и делаем такие трансграничные удары", - говорит эксперт.

По его данным, Силы обороны Украины там в несколько раз меньше и они именно такими ударами через границу на широком участке фронта пытаются вражеские силы растянуть. Ведь россиянам для того, чтобы локализовать даже маленькую операцию ВСУ, надо как минимум втрое больше живой силы.

"Они вынуждены гонять свою логистику в приграничные территории для того, чтобы их максимально разозлить", - сказал эксперт.

Российские "военкоры" заявили о новом наступлении ВСУ на Курщине

Как писал УНИАН, The Telegraph, ссылаясь на российских репортеров, сообщил, что подразделения ВСУ во второй раз прорвали границу Курской области, выпустив ракеты и использовав спецтехнику для пересечения минных полей.

Отмечалось, что украинскими ракетами были взорваны мосты, а уже утром ВСУ, воспользовавшись плохими погодными условиями, начали бронетанковую атаку. Например, говорилось в одном из Тelegram-каналов о том, что около 50 украинских бойцов пересекли линию разграничения, а бои велись вблизи сел Званное и Теткино.

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