ПЗРК уже развертываются в зонах потенциального конфликта.

Россия поставила Индии новую партию переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" на сумму около 30 миллионов долларов, сообщает India Today.

Отмечается, что ПЗРК были поставлены на фоне резкого роста напряженности в отношениях с Пакистаном. Причиной стало террористическое нападение в Пахалгаме 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек.

В издании поделились, что ПЗРК уже поступили на вооружение подразделений армейской ПВО и развертываются в зонах потенциального конфликта с Пакистаном. Их планируют использовать для защиты от самолетов, ударных вертолетов и беспилотных систем.

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Журналисты подчеркнули, что ПЗРК "Игла-С" играют важнейшую роль в сети противовоздушной обороны индийской армии. Помимо этого Индия объявила тендер на покупку еще 48 пусковых установок и около 90 ракет VSHORADS по ускоренной процедуре.

В Пакистане считают, что военное вторжение Индии неизбежно

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что Индия готовит военное вторжение в его страну. Он считает, что после открытия огня по туристам в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, вторжение Индии является неизбежным.

По словам Асифа, риторика Индии усиливается. Он подчеркнул, что пакистанские военные проинформировали правительство о возможности нападения со стороны Индии.

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