Тарас Цымбалюк впервые рассказал, почему согласился на участие в 'Холостяке'

Он назвал несколько причин.

Главный герой 14 сезона шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк впервые рассказал, почему согласился на участие в проекте. По его словам, на это есть несколько причин.

Первая из них - он видит это шоу для себя, как новый телевизионный вызов. К тому же Тарас неоднократно сотрудничал с каналом СТБ и говорит, что у них сложились хорошие отношения.

Вторая причина, по словам Тараса - он уже несколько не находится в отношениях. Кроме того, он верит, что на проекте может встретить свою любовь.

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"Также мне приятно еще и в таком амплуа соединиться со зрителями, которые давно следят за моим творчеством и еще знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" - любимый проект на ТВ, поэтому буду пытаться сделать все, чтобы вы и дальше оставались фанатами этой программы!" - написал Цымбалюк на своей странице в Инстаграмм.

Напомним, Тарас Цымбалюк получит гонорар за участие в шоу "Холостяк".

Кроме того, сообщается, что участницей 14 сезона проекта станет украинская актриса Елена Светлицкая, которой приписывают роман с Цымбалюком.

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