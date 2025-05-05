Спарившимся парам меньше года, и это их первый опыт инкубации и ухода за яйцами.

После успешного выпуска обратно в дикую природу в 2024 году сихек, также известный как гуамский зимородок, отложил первые яйца в дикой природе за почти 40 лет.

Как пишет IFLScience, эти находящиеся под угрозой исчезновения птицы вымерли в дикой природе еще в 1988 году, но несколько птиц, находящихся под опекой человека, смогли "поработать" в рамках программы по сохранению вида. В прошлом году им предоставили новый дом на тихоокеанском острове, который был защищен и свободен от хищников. С появлением первых яиц птицы, похоже, чувствуют себя как дома.

"Мы рады, что все девять птиц не только выживают на атолле Пальмира, но и уже начинают следующий этап своего путешествия, поскольку мы работаем над восстановлением процветающей и полностью самодостаточной популяции сихека в дикой природе. Потребовались годы планирования, чтобы достичь этого момента, и замечательно видеть, как их инстинкты срабатывают, когда они ловят гекконов и пауков и раскапывают гнезда. Их сила дает надежду, что однажды они вернутся на Гуам", - сказала доктор Кейтлин Эндрюс, ученый по сохранению птиц из ZSL и TNC.

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Отмечается, что красивый оранжево-голубой сихек, Todiramphus cinnamominus, вымер в своем диком доме на Гуаме и близлежащих островах в 1988 году. Движущей силой их вымирания стала инвазивная коричневая древесная змея (Boiga irregularis), и когда популяция сократилась, биологи Гуама взяли часть птиц под опеку человека, чтобы начать программу по сохранению сихека. Она началась всего с 29 птиц и выросла до 127 особей в 25 учреждениях, пока в конечном итоге не была выбрана группа для выпуска обратно в дикую природу. Скотт Ньюленд, президент и генеральный директор зоопарка округа Седжвик, сказал в 2024 году:

"Партнеры AZA с гордостью поддерживают популяцию сихеков под опекой человека с 1988 года. Без преданности наших специалистов по разведению птиц и поддержки зоопарков этот выпуск был бы невозможен. Наша работа с этим видом дала нам ценные знания, которые позволили нам адаптировать этот выпуск, чтобы дать птицам наилучшие шансы на успех".

Интересно, что не прошло и года с момента объявления об их выпуске, как пришла радостная новость о том, что дикие птицы начали пытаться иметь собственных птенцов. Спарившимся парам меньше года, и это их первый опыт инкубации и ухода за яйцами, так что может потребоваться несколько раундов попыток, прежде чем удасться обнаружить дикого птенца.

"После многих долгих дней в прошлом году, когда мы заботились об этих птицах, когда они были всего лишь крошечными яйцами и птенцами, так приятно видеть, как они начинают свой путь к выращиванию собственных птенцов в лесах атолла Пальмира. Трудно не почувствовать себя гордым родителем, видя, как они там процветают и творят историю, - и честь быть частью продолжающейся миссии по возвращению сихека с грани вымирания", - добавила Шарлотта Джеймс, одна из смотрителей птиц Лондонского зоопарка, которая отправилась в зоопарк округа Седжвик, чтобы вручную выкормить выпущенных птиц.

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