Также на авиабазе присутствуют Ту-22 и МиГ-31.

Российские оккупационные войска стягивают боевые самолеты Ту-95МС в Сибирь. Об этом со ссылкой на спутниковые снимки сообщает OSINT-исследователь MT Anderson.

"Авиабаза "Белая". Продолжается наращивание количества стратегических дальнобойных бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе "Белая" на востоке Сибири (по сообщениям, используются для ударов по Украине", – говорится в его сообщении в соцсети Х.

Исследователь отметил, что на спутниковых снимках видно 9 бомбардировщиков Ту-95 на перроне. Один из бортов приземлился там недавно.

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Он также добавил, что на авиабазе находятся и другие самолеты: фиксируется "значительное присутствие" Ту-22, МиГ-31 и Су-27.

"Есть как минимум 1 самолет Ту-160, но может быть и 4. Также присутствуют несколько транспортных самолетов Ан-26", – отметил MT Anderson.

Война в Украине: это стоит знать

Воздушные силы ВСУ разгромили российский пункт управления БПЛА. Прилетело по объекту, расположенному в районе н.п. Теткино, что на Курщине. По данным Генштаба ВСУ, ликвидировано до 20 оккупантов. Также уничтожена их техника.

Тем временем российские "военкоры" заявили о новом прорыве границы Курской области. По их данным, бои ведутся вблизи сел Званное и Теткино.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее говорил, что созданная украинскими защитниками в приграничье Курской области России буферная зона все еще сохраняет актуальность. Он добавил, что операция Сил обороны, которая длится с августа 2024 года, достигла большинства целей.

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