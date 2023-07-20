Пассажиры отказываются пересаживаться с самолетов на поезда из-за дороговизны последних.

В Европе в течение последних лет упорно пытаются пересадить путешественников с самолетов на поезда, поскольку первые оставляют в атмосфере намного больше вредным выбросов.

Тем не менее, как показало недавнее исследование Greenpeace, летать на самолетах по-прежнему в разы дешевле, чем ездить на поездах, пишет Politico.

Согласно результатам исследования, только на 23 из проанализированных 112 европейских туристических маршрутов поездка на поезде была дешевле, чем на самолете. В результате, несмотря на то, что авиаперелеты производят больше парниковых газов, чем поездки на поезде, люди все равно чаще выбирают первое ради экономии.

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Самой дорогой страной для железнодорожных перевозок является Великобритания, где путешественники платят за проезд на поезде в четыре раза больше, чем за авиаперелет. В отдельных случаях ситуация и вовсе доходит до абсурда: например, поездка из Барселоны в Лондон на поезде стоит около 384 евро, а перелет может стоить всего 12,99 евро, что примерно в 30 раз дешевле, говорится в отчете.

Авторы исследования констатируют, что маршрут "Барселона – Лондон" является третьим по загруженности авиационным маршрутом в Европе, и перевод этих рейсов на железнодорожный транспорт сократило бы выбросы вредных парниковых газов на 461 тысяч тонн, что эквивалентно ежегодным выбросам 303 тысяч автомобилей.

Кроме того, что это занимает больше времени и часто требует нескольких пересадок, путешествовать по Европе на поезде сложнее еще и из-за того, что пассажирам приходится заранее покупать билеты у разных операторов в каждой стране на маршруте отдельно.

Чтобы сделать путешествия более безопасными для климата и доступными для пассажиров, Greenpeace требует введения "общеевропейского билета, действительного для всех видов общественного транспорта".

Как сообщал УНИАН, ранее ученые установили, что изменение климата усиливает турбулентность во время полетов. При этом каждая дополнительная минута, проведенная в условиях турбулентности, увеличивает износ самолета, а также повышает риск получения травм пассажирами и бортпроводниками.

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